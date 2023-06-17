讓台東有感升級！賴清德提強化空運、通訊與交通政見

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賴清德致詞表示，如何讓台東縣進步發展、安居樂業，是下一任總統非常重要的工作。在交通建設方面，賴清德提出將以捷運化公共運輸概念，透過「車班密、準時、轉乘」，完善台東縣內公共運輸系統，偏遠地方則以預約發車，和民間合作的方式，共同來滿足台東交通運輸需求。在航空部分，賴清德表示，將會持續推動台東機場、蘭嶼機場的改建。在通訊系統方面，賴清德認為未來將迎向5G、6G的數位化時代，台東的通訊系統建設一定要擺在優先地位，才能吸引新創企業來到台東。
在農業方面，賴清德表示，台灣在面臨中國威脅下，農產品能否外銷中國都受中國牽制，讓原本正常的經貿管道轉變為選舉武器，台灣應與沖繩、石垣島等日本城市建立一個更直接緊密的關係，讓花東的農產品能夠透過台日之間的合作，簽訂新的制度，直接銷往日本或是其他國家，以拒絕中國的威脅。
賴清德也強調，除了提升5G通訊系統，並努力發展軟體、設計產業，吸引國內外新創團體來到台東外，包括體育、藝術、文化、音樂產業也很適合台東發展。未來要更加鼓勵年輕人留在台東創業，以及邀請社會上有公益之心的年輕人到台東開創社會企業。賴清德表示「希望用藝術、文化、音樂、設計，來改造台東，讓台東成為台灣的領頭羊」。
在醫療方面，賴清德也以醫師背景談到，醫療資源對台東非常重要。未來將努力讓台東馬偕醫院成為能夠扮演更重要角色、更好的醫療服務機構。只要台東交通便利、新的產業進來、醫療服務提升，年輕人就留得住、在地鄉親就得以享受天倫之樂，台東的產業就可能持續繁榮發展。