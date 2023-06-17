美中關係緊張得風險控管 鴻海劉揚偉BBC專訪：須做最壞打算
美中關係緊張，影響台廠布局，而鴻海集團董事長劉揚偉日前接受英國BBC專訪時提到，確實有部分供應鏈從中國大陸轉移出去，但有些是客戶決定的，而他身為CEO也要考慮最壞的情況如果發生要如何因應，但他也強調，「美國設計、中國製造」的商業模式仍可持續運行。
記者許家禎／台北報導
面對國際兩大強權美中關係緊張，鴻海如何因應？劉揚偉在接受英國BBC專訪時提到，希望美國和中國的領導人，能牢記和平與穩定，但做為公司CEO也要考慮最壞情況的發生，像是北京可能試圖封鎖或入侵台灣，因此確實有部分生產線，特別是與國安有關的生產線，從中國移往墨西跟越南等地生產。
劉揚偉指出，美中關係緊張，但鴻海的商業模式目前並沒有直接感受到壓力，但確實有客戶要求部分產線從中國大陸移出，這主要是客戶做的決定，非鴻海所能左右。
而台廠近年興起「風險控管」將產線從中國大陸移往東南亞，他則認為「美國設計、中國製造」並不是不可行，反而這樣的商業模式還可以持續運行，因為中國政府也希望鴻海能繼續經營，創造大量就業機會。
至於電動車領域，劉揚偉認為是鴻海下一個大好機會，因為電動車有如一台「大型iPhone」，鴻海對製造組裝十分擅長，電動車最重要電池和馬達，也是鴻海得心應手的技術。而這部分將採區域化生產，將電動車廠設在美國俄亥俄州、泰國、印尼，甚至是印度，有信心電動車成為下一個成長動能。