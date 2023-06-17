佛洛伊德遭壓頸致死　司法部：警察過度用武歧視非裔

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早在佛洛伊德遭白人警官蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸超過9分鐘致死前，社區長期以來就在抱怨警方普遍濫用權力，這份措辭嚴厲的89頁報告證明社區投訴屬實。
賈蘭德在明尼阿波利斯市聯邦法院舉行的記者會上說：「我們發現明尼阿波利斯警察局經常過度使用武力，經常是在沒有必要的情況下使用武力，包括不公正地使用致命武力與不合理地使用電擊槍。」
調查發現，警察經常侵犯居民的憲法權利。儘管明尼阿波利斯市下令禁用，他們仍使用可能致命的頸部壓制手法，並在沒有立即威脅的情況下朝民眾開槍。
其他調查結果包括，警察看到同事過度使用武力、歧視有行為健康問題的人，以及違憲報復抗議群眾與記者時，他們通常不會出面干預。
賈蘭德與市長佛雷（Jacob Frey）和其他市政官員一同召開記者會，賈蘭德說：「我們觀察到許多明尼阿波利斯警察局的警察帶著專業精神、勇氣與尊重完成他們的艱難工作，但我們看到的模式與做法讓佛洛伊德遭遇的不幸變成可能。」
司法部民權司是在2021年4月對此案展開調查。此前，涉案的警察蕭文因為遭控謀殺佛洛伊德遭到定罪，蕭文在遭銬上手銬的佛洛伊德乞求饒命時，以膝蓋壓住他的頸部，導致他後來在地上奄奄一息。
佛洛伊德2020年5月遇害的過程，被路人以手機拍下，影片在全美掀起抗議浪潮，民眾譴責警察行徑殘暴、刑事司法體系存在種族歧視。在明尼阿波利斯市，抗議群眾破壞政府財產，包括一棟警察分局遭人縱火。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120617