幼兒園餵藥案燒全台！哪裡免費驗巴比妥、該帶小孩去嗎　醫師解惑

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📌我需要帶小孩去免費檢驗嗎？
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海直言：「有症狀再去。」如果孩子有症狀，或是有具體懷疑事項、行為出現巨大轉變，先找兒醫諮詢問診，經評估後有需要再帶去大醫院檢驗。
顏宗海解釋，理由很單純，因為初篩都是免疫分析，很容易出現誤差、或是偽陽性。且藥物有半衰期，過了時間身體會自然代謝。以成人來說，苯巴比妥約3天、苯二氮平類（BZD）約1周。若近期小孩表現正常，不用將藥物檢驗當成身體健康檢查看待。
📌尿液檢驗、抽血檢驗差在哪？
由於衛生福利部臺北醫院是尿液檢查，臺北市立聯合醫院是抽血檢查，新北8家專責醫院則是抽血及驗尿，許多家長們不解其中差異。顏宗海說明，每個醫院實驗室提供的檢驗項目不同，進一步來說，驗血、驗尿目的不一樣。
顏宗海舉例，以林口長庚醫院來說，檢驗巴比妥是抽血，因為藥物殘留在尿液中的時間較長、在血液裡較短，而一般做巴比妥檢驗，是為了調整治療癲癇用藥的劑量，因此透過驗血掌握血液中的巴比妥濃度，藉此監控用藥劑量。至於對苯二氮平類則是採取驗尿，判斷這一周來有沒有食用。
📌怎麼判斷報告數值？
家長一看到報告出現「數字」就恐慌，顏宗海提到，如上述所言，初篩好處是快速，但容易有誤差、被干擾，小便成分複雜，免疫分析檢驗可能會出現雜訊，無法做到百分之百零檢出。
以檢測苯巴比妥、苯二氮平類來說，判讀低於每毫升200奈克（ng/mL）就屬於陰性，家長便不用太過憂心。若是數值超過200判讀為陽性，還需進一步使用質譜儀檢測，這時才應該要「零檢出」。
🟡各地免費檢驗資訊懶人包
📍衛福部：新北幼兒園幼童免費驗尿
▪對象：就讀新北市幼兒園的幼童
▪地點：衛生福利部臺北醫院
▪怎麼驗：掛號時選「小兒科門診」，攜帶健保卡及新北幼兒園就讀證明，初診另需準備戶口名簿。
📍新北市政府：全國6歲以下免費抽血驗尿
▪對象：全國6歲以下幼童
▪地點：市立土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院、部立台北醫院、雙和醫院、淡水馬偕醫院、汐止國泰醫院、台北慈濟醫院
▪怎麼驗：持健保卡可免費採檢。建議到院前，先撥打8家專責醫院諮詢電話。
📍北市教育局：北市幼兒園幼童免費抽血
▪對象：就讀台北市幼兒園的幼童、且持有巴比妥檢驗單。
▪地點：聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區
▪怎麼驗：需持有幼兒園統一發放的巴比妥抽血檢驗通知單，至臺北市立聯合醫院網站，點選「幼兒園專案門診」預約取號，
📍桃園市政府：桃園幼兒免費抽血
▪對象：住在桃園或設籍桃園的6歲以下幼童
▪地點：林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、聯新國際醫院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、臺北榮民總醫院桃園分院。