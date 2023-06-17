外企在中國好發展了？習近平喊蓋茲「朋友」 專家看法不一
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）16日在北京和中國國家主席習近平見面，習近平不但熱情的稱呼蓋茲是他「今年在北京會見的第一位美國『朋友』」，還特別強調美中關係的基礎在民間。不過對於這是否意味著外企在中國發展前景順遂，專家看法不一。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，習近平高調禮遇比爾蓋茲，規格超越近期訪中的多位外國企業家，被視為釋放外國企業在中國發展的友善信號，不過旅居美國的政治經濟專家秦鵬認爲，這未必就能改變外資在中國投資的風險，更多還是考慮企業本身的收益，以蓋茲基金會來說，將在疫苗、藥物方面積極投入，可能也在其他項目的合作，如資訊等等，對中國有好處。
有歐洲企業派駐中國的員工也表示，可能是因為蓋茲的身分可以享有高規格待遇，若是一般中小型的外國企業，處境或許不會有太多改變，雖然他們都希望盡量不要被刁難。隨著美中緊張加劇、習近平強化對國家安全的關注度，外國商界對中國的態度也變得越來越謹慎。
蓋茲於2020年從微軟董事會卸任後，就專注於全球健康、教育和氣候變化相關的慈善工作，他與習近平上一次會面是在2015年的博鰲論；2020年初，習近平曾致信蓋茲，感謝他及其基金會承諾向中國提供援助，包括捐贈500萬美元用以對抗新冠病毒。