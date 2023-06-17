網購618最後加碼！ Momo選7-11取貨送珍奶　蝦皮當日限定6張免運

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在6月18日兩大重頭戲，一為「組隊賺mo幣」，6月18日中午12:00前成功入隊，隊伍人數達5人且消費達指定門檻即享全隊最高7,500元mo幣「滿額回饋獎」。另外，6月18日祭出一日限定「萬份涼夏美食滿額送」活動，凡當日累積消費滿2000元，即享三大人氣美食免費吃，限量麥當勞蜂蜜紅茶、迷客夏伯爵紅茶拿鐵、哈根達斯冰淇淋擇一登記送。即日起至6/21下單滿399元選擇7-ELEVEN取貨，即可登記領CITY PEARL珍珠奶茶，每日開放1,250份，6/18當日加碼至5,000份。
📍PChome 24h購物
即日起~6/19全站指定消費滿額最高折6,180元，滿額還可登記抽清空萬元購物車、阿里山英迪格酒店兩天一夜雙人遊及峇里島渡假村四天三夜雙人遊。6/18前共每晚限時兩小時LINE購物加碼最高6%回饋。6月18日邀請人氣啦啦隊女孩小安、貴貴、短今與綜藝鬼才沈玉琳，在PChome 24h購物LINE官方帳號直播。
📍蝦皮購物
今（17）日晚間18:30至6月18日凌晨00:30，蝦皮購物「618全民蝦拚趴」跨夜直播，由瑪麗、張立東、黃子佼接力主持，有Apple、 LG指定家電1折券、茶湯會免費喝1個月等總價68萬元的超強贈禮，還邀請原子少年AcQUA源少年、FEniX、Ozone三團輪番表演。此次618活動正式日，更是蝦皮購物每月「18號會員日」，白金蝦會員下單最高享 10% 蝦幣回饋外，6/17-6/18蝦皮購物更將連兩日於指定整點時段，加碼再灑50元優惠券。
6/18當日優惠
- 免運券每人6張，限當天使用。
- 6/17 22:00、23:00領取699元折50元夜貓優惠券，限定6/18凌晨0-2點使用
- 6/18凌晨0-2點使用免運券下單再抽茶湯會618杯指定飲品(共抽出10名)
- 6/18開放領取85折優惠券，限6/18凌晨0-2點，消費滿2,000元最高現折1,000元(限商城店家使用)
- 6/18 00:00、12:00、18:00、22:00灑699元折50元優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏
- 6/18 22:00、22:30、23:00、23:30領取499元折50元夜貓優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏
即日起至6月18日，單日滿5千送10%購物金，加上聯名卡筆筆6%雙重回饋無上限、天天限時夯品1元加購、晚間9點到凌晨零點滿萬送千元購物金、消費即抽KKday日韓泰百萬旅遊大獎。Yahoo奇摩超級商城推出618元折價券現領現用、跨店滿減最高折1800、全家便利商店滿99免運、下單抽618超贈點；Yahoo奇摩拍賣則祭出商品限時下殺88元起，即日起至6/18天天整點限量瘋搶超值商品2.5折起；6/18當日更祭出消費滿99元可享7-ELEVEN免運活動等。