阻斷登革熱病毒傳播鏈 高市今動員38區掃蕩登革熱病毒
為因應台南仁德區登革熱本土群聚截至6/16已累計8例，高雄與台南緊鄰為共同生活圈，為阻斷病毒傳播鏈，構築防火牆，高雄市今(17)日再次動員38行政區同步登革熱防治環境大掃蕩「巡、倒、清、刷」，同步加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點。
記者郭凱杰／高雄報導
為阻斷病毒傳播鏈，高市府已於15日成立北高雄前進指揮中心，今(17)日市府也再次舉辦38行政區同步防治登革熱的環境大掃蕩，並由副秘書長陳盈秀率防疫團隊及三民區里鄰長、志工在金獅湖誓師，並與各行政區現地動員同步加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點。
陳盈秀表示，高市府已於15日成立北高雄前進指揮中心，不僅茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區啟動緊急防治構築防火牆，針對原高雄市11行政區及鳳山、仁武、鳥松、林園、大寮、橋頭等人口數多的都會地區，一旦病毒入侵造成本土疫情將可能快速擴散蔓延，她認為，都會地區更是防治重中之重。
陳盈秀指出，近期連續降雨，社區病媒蚊密度大幅攀升，倘若有感染登革熱的民眾進入社區，那麼，疫情將可能爆發流行，清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，無疑是當務之急，因此，市府防疫團隊針對菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域啟動加強巡查，也請市民朋友配合政府防疫措施，主動積極檢查住家室內外環境，唯有全體市民朋友重視並落實環境管理，才能有效防堵登革病毒入侵高雄。
衛生局提醒，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，也請醫療診所如遇有疑似症狀病患，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。