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曾敬驊化身「地獄倒楣男」！鳥窩頭、黑眼圈衰樣　慘到朋友認不出

▲《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」，鳥窩頭、黑眼圈衰樣醜到朋友認不出。（圖／甲上）
▲《我的麻吉4個鬼》曾敬驊化身「地獄倒楣男」，鳥窩頭、黑眼圈衰樣醜到朋友認不出。（圖／甲上）

記者黃雅琪/綜合報導

由曾敬驊主演的喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，昨（16）日發布超前導預告，片中曾敬驊演出被鬼纏身一臉衰樣的「地獄倒楣男」，鳥窩頭、黑眼圈扮相就連朋友都認不出來，片中他出現肩頸沉重、惡夢連連等怪事，迫於無奈找上百白飾演的「發發大師」問事求化解，上演爆笑情節。

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▲曾敬驊在電影《我的麻吉4個鬼》中被鬼纏身。（圖／甲上）
▲曾敬驊在電影《我的麻吉4個鬼》中被鬼纏身。（圖／甲上）
《比悲傷更悲傷的故事》監製莊淳淳與影集版導演謝沛如再度聯手，推出喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，集結曾敬驊、邵雨薇絕配男女神首度夢幻共演，更成功讓曾敬驊「改頭換面」，他頂著鳥窩頭搭配黑眼圈的衰鬼造型，突破以往帥氣小生形象，切換自如的搞笑表情毫無偶像包袱，頹喪扮相也讓曾敬驊滿意笑說：「這次的裝扮很令我吃驚，常常讓身邊的朋友認不出我，追垃圾車時特別投入！」

▲曾敬驊（左）在電影《我的麻吉4個鬼》中找上百白飾演的「發發大師」問事。（圖／甲上）
▲曾敬驊（左）在電影《我的麻吉4個鬼》中找上百白飾演的「發發大師」問事。（圖／甲上）
超前導預告中，曾敬驊飾演遭好兄弟纏身卡到陰的地獄倒楣男「阿緯」，找上百白飾演的「發發大師」問事，哀怨訴苦：「活著好累！」只見百白先是狂翻一陣白眼通靈，接著厭世回應：「人生在世誰不累，我也很累。」勸導阿緯要放下：「他們要是滿意，自然就會離開」，並看向阿緯身後用台語問：「對吧？」展現冷面笑匠功力。

▲百白在《我的麻吉4個鬼》中翻白眼通靈。（圖／甲上）
▲百白在《我的麻吉4個鬼》中翻白眼通靈。（圖／甲上）
百白曾獲台北電影獎最佳女配角，是圈內知名的表演指導，電影《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏就是由她指導。百白在《我的麻吉4個鬼》化身專精人鬼溝通的解籤大師，渾然天成的喜感讓曾敬驊十分欽佩，直呼跟她對戲相當有趣：「我很欣賞她的表演，對戲時更不用多說，現場她的一字一句台詞跟情緒表演都讓我印象深刻。」百白也稱讚首度合作的曾敬驊很認真準備「阿緯」這個角色，而且是個超級有禮貌的小帥哥。

《我的麻吉4個鬼》劇情描述，地獄倒楣男阿緯（曾敬驊飾）舉目無親、無依無靠，老闆跑路工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰！經過發發大師（百白飾）指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，阿緯只好心不甘情不願開始一段幫鬼圓夢的超級任務。《我的麻吉4個鬼》8月18日暑假盛大上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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