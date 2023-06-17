曾敬驊化身「地獄倒楣男」！鳥窩頭、黑眼圈衰樣　慘到朋友認不出

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超前導預告中，曾敬驊飾演遭好兄弟纏身卡到陰的地獄倒楣男「阿緯」，找上百白飾演的「發發大師」問事，哀怨訴苦：「活著好累！」只見百白先是狂翻一陣白眼通靈，接著厭世回應：「人生在世誰不累，我也很累。」勸導阿緯要放下：「他們要是滿意，自然就會離開」，並看向阿緯身後用台語問：「對吧？」展現冷面笑匠功力。
百白曾獲台北電影獎最佳女配角，是圈內知名的表演指導，電影《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏就是由她指導。百白在《我的麻吉4個鬼》化身專精人鬼溝通的解籤大師，渾然天成的喜感讓曾敬驊十分欽佩，直呼跟她對戲相當有趣：「我很欣賞她的表演，對戲時更不用多說，現場她的一字一句台詞跟情緒表演都讓我印象深刻。」百白也稱讚首度合作的曾敬驊很認真準備「阿緯」這個角色，而且是個超級有禮貌的小帥哥。
《我的麻吉4個鬼》劇情描述，地獄倒楣男阿緯（曾敬驊飾）舉目無親、無依無靠，老闆跑路工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰！經過發發大師（百白飾）指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，阿緯只好心不甘情不願開始一段幫鬼圓夢的超級任務。《我的麻吉4個鬼》8月18日暑假盛大上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。