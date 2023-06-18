美軍火商推銷超級大黃蜂取代幻象2000 退將反對：5年後才能作戰
空軍幻象2000戰機由於操作與維護成本高、法方又遲遲不同意協助升級，使得空軍汰除幻象2000戰機的消息時有所聞，近期傳出美國軍火商來台推銷F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet）戰機。不過，有退將認為超級大黃蜂為海軍用戰機，與空軍使用的F-16戰機後勤體系不同，且購買F/A-18E/F至少需要花5年的時間才能建立作戰能力，恐怕會產生戰力空隙。
記者呂炯昌／台北報導
一位從空軍戰鬥機飛行線出身的將領表示，法國幻象2000-5型戰機的後勤維修與操作成本日益升高，主因是國際上仍在使用的幻象2000系列戰機的數量近年來持續減少，連法國空軍都以飆風（Rafale）戰機取代幻象2000戰機，甚至進行第六代戰機研發。反觀我國與印度幻象2000戰機算是較多的，但有些零附件待料甚至一等就要等3年，因為承包商往往要等待足夠數量才願意生產、出貨，價格更是昂貴。
該名退將建議我國空軍採務實的做法，是在取得第五代戰機之前先簡化機隊，以F-16V為主，搭配IDF經國號戰機，才能降低操作與維護負擔。
針對傳聞美方推銷F/A-18E/F戰機，退將指出，換裝一個新的機型，至少需要花5年的時間才能建立作戰能力，不只飛行員需要轉換機型的訓練，由於F/A-18E/F是海軍戰機，但是F-16V是空軍，F/A-18E/F製造商為波音公司，F-16V是洛克希德馬丁，兩者的維修器具與標準也不盡相同，因此空軍必須建立新建一套訓練準則，這樣反而增加空軍教育訓練的複雜度。
幻象2000戰機目前部署於新竹空軍基地，該基地也是北台灣僅有的一座空軍基地，距離中國福建平潭約126公里，是台灣本島距離中國最近的空軍基地，保護北部空域與首都安全，地位十分重要。國防部官員日前坦承，我國對美採購的F-16 Block70戰機建案之初，就已考量到幻象戰機機隊整體狀況，都納入考量，暗示可能用新購F-16V取代幻象2000戰機。