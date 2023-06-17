高雄右昌公托爆幼童不當照顧事件 陳其邁令徹查限期改善
「老師打打！」高雄市右昌公托驚爆幼童不當照顧事件，其中有孩童臀部、生殖器潰爛，甚至有老師用腿壓著孩童，夾手等虐童事件。市長陳其邁獲報後除要求社會局徹查外，若有發現不當對待情事，除立即改善，也要求校方負起責任，嚴懲不貸。社會局也表示已對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市議員白喬茵今天質詢指出，右昌公共托嬰中心自去年開幕迄今，到1年時間就發生5個幼童疑似遭到不當對待，不只孩童臀部，連生殖器也潰爛，明顯是照顧疏失，但園方說法卻是老師是新來的，不熟悉業務。且發生過其他老師關櫃子夾傷孩子的手，老師卻說謊是小孩自己開櫃子夾到。
高市府社會局長謝琍琍表示，6月15日晚間接獲右昌公托中心通報，有托育人員未妥適照顧，致幼童臀部嚴重紅疹，經調閱監視器了解，托育人員當天在下午3時最後一次為幼童換尿布，5時20分家長接回前未再替幼童換尿布，致幼童臀部紅腫，這名托育人員已於6月16日起離職。
社會局也指出，針對未妥適照顧幼童情事，社會局將對中心開立限期改善處分；3月底對中心例行稽查時，主動發現托育人員在午睡時間，用不當方式讓幼兒不四處走動，已立即通知中心說明並提具改善計畫，並已列案加強輔導。
謝琍琍也針對有幼童在托嬰中心遭夾傷及遊玩互動中跌傷指出，社會局調查發現事件當時的中心意外事故紀錄，但當時中心未正確告知，是因托育人員未注意致夾傷幼童手部，社會局已請中心應對事故向家長詳實說明並檢討內部流程；目前也已安排進行專案輔導，針對該照顧問題督導改善，並加強在職教育持續輔導，以維護幼兒照顧權益。