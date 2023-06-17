陳昊森認愛過歐弟前妻！還原「深夜密會」魏如萱真相：開心過頭了
陳昊森曾被週刊拍到與歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦約會，近日，陳昊森宣傳新戲《地獄里長》時，也承認兩人曾經交往過，但他強調當時鄭雲燦是單身狀態，沒有介入對方婚姻。然而陳昊森又被拍到「深夜密會」魏如萱（娃娃），他稱雙方是「很好的朋友」，自己現在也單身。
記者黃雅琪/綜合報導
《鏡週刊》2021年11月初，曾直擊陳昊森與歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦約會，同年8月鄭雲燦才爆出與歐弟婚變，中間僅間隔3個月的時間，不免令外界懷疑是陳昊森介入婚姻。近日，陳昊森出席新戲《地獄里長》記者會，再提及這段戀情，他也承認雙方確實交往過，但礙於外界給的壓力太大，這段相差8歲的姊弟戀還是宣告結束。
似乎與「姊姊」特別有緣分的陳昊森，近日又被拍到與好友楊謹華、ØZI等人去KTV唱歌，半夜3點魏如萱搭車來接陳昊森，到陳昊森家後魏如萱也跟著下車，發現被跟拍後，魏如萱才搭計程車離開。陳昊森經紀人回應此事：「當天因為娃娃在附近就順道送他回家，在樓下就已分開，兩人未來在音樂上會有合作的內容，所以一有機會，會碰個面做一些細節討論，因為是多年好友，所以也不會想太多。」
根據《TVBS》報導，陳昊森透露，他因為錄製實境秀《光開門就很忙了》，所以跟幾位節目班底去唱歌、喝酒，但因為喝太醉所以找正在休假的魏如萱幫忙接送：「一時開心過頭了，還跟她說對不起，我真的蠻醉的。」陳昊森澄清，她真的沒有要去他家，自己是跟爸媽同住。