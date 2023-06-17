濱口龍介要來台灣了！出席《一一重構：楊德昌》回顧展
「國家電影及視聽文化中心」與北美館共同舉辦《一一重構：楊德昌》回顧展，今（17）日宣布邀請到楊德昌導演的「知名粉絲」、享譽國際的日本名導濱口龍介（濱口竜介）來台，濱口龍介將以國際影人的身分共襄盛舉。「國家電影及視聽文化中心」為歡迎影壇大師，更在7月特別快閃舉辦濱口龍介影展與系列座談。
記者陳雅蘭/綜合報導
濱口龍介畢業於東京藝術大學映像研究所，2008年就以畢業製作《暗湧情事》入選聖塞巴斯蒂安影展，此後創作不間斷。2015年以片長長達5小時的《歡樂時光》獲得國際影壇的注意，並以其精巧編排的劇本拿下盧卡諾影展特別提及、以及最佳女主角獎。2018年長片作品《睡著也好醒來也罷》則選入第71屆坎城影展正式競賽，當時濱口年僅39歲，是繼是枝裕和、河瀨直美後崛起的最受注目新秀，被媒體喻為「日本電影大師接班人」。
2021年濱口透過《偶然與想像》、《在車上》兩部電影，橫掃國際影展。尤其《在車上》入圍第94屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳國際影片四項提名，最終拿下最佳國際影片，成為影迷必看的作者型導演。
濱口龍介不只一次受訪表達對台灣導演楊德昌作品的喜愛，更透露依時序看楊德昌導演的電影，「每一部作品中可以看到台北的變化，看得到台北不同的面貌。」作為影迷，他著迷於楊德昌在《獨立時代》描繪的現代台北；身為導演，他引導《歡樂時光》演員詮釋對白的方式，也是受到楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》啟發。
濱口龍介上次來台是2018年擔任台北電影節國際新導演競賽評審，並參與當年執導作品《睡著也好醒來也罷》的首映。本次《一一重構：楊德昌》回顧展，特此邀他來台擔任論壇嘉賓，期待這位「迷弟」以專業影人的角度，與觀眾影迷分享他心中的大師楊德昌。此外，「國家電影及視聽文化中心」更藉著這次機會，於7月19日至22日舉辦《濱口龍介作品特映》，精選5部作品限定放映：《暗湧情事》、《歡樂時光》、《睡著也好醒來也罷》、《偶然與想像》、《在車上》，同時透過一系列的座談及大師講堂，讓台灣觀眾近距離一窺大師風采。《濱口龍介作品特映》門票將於6月28日會員搶先購買；6月30日正式啟售。