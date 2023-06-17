台灣響應世界難民日　首度連結柬埔寨藝術之光故事

台灣難民週由難民路徑發起，成為討論難民問題的平台，尋找改變的可能；響應來自英國的世界難民週，源自於1998年每年在6月20日世界難民日（World Refugee Day）前後舉行一系列持續發展的全球運動。透過藝術、文化和教育及媒體等創意活動使來自世界各地的人們產生連結，進而鼓勵大眾了解流離失所的原因及尋求安全時面臨的挑戰。
國際中心賴正琳／綜合報導
暨去年的「同舟共濟」，以「治癒」（Healing）為主題；今年則以「推己及人」，由「同理心」（Compassion）帶出接受差異並承認社會其他成員面臨挑戰的能力。因此，2023年台灣難民週選擇了三部講述人們在異國他鄉尋求庇護的經歷的影片——藉由影片與分享帶出那些曾經恐懼、充滿希望和可能改變生活的時刻。我們相信看到、聽到，當和與尋求庇護者互動的次數越多，對他們的忽視、刻板印象和疏遠就越少。
台灣難民週活動期間自6月18日開始至6月22日，其中在世界難民日6月20日晚間將於線上辦理「柬埔寨的藝術之光：一個誕生於難民營的故事」線上講座，放映柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）赤柬背景下於泰柬邊境Site-2難民營的故事並在返國後成立藝術中心，直至今日成為柬埔寨最主要的藝文人才培養搖籃。邀請兩位共同創辦人TOR Vutha與 KHOUN Det 於放映後分享親身經歷，並提及如何透過藝術，使得來自弱勢家庭的孩子找到屬於自己的一片天。