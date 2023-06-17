研究：台灣精神病患接受居家治療，自殺風險仍高於常人10倍

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思覺失調症病患 「自殺」有最高發生率臺北巿立聯合醫院松德院區之研究團隊利用全國健保研究資料庫及全國死亡檔之大數據資料，以世代追蹤和時間相依共變數存活分析方法，探討接受居家治療之思覺失調症病患相對一般族群的死亡率，結果發現非自然死因中的「自殺」有最高的發生率。
此研究亦探討接受居家治療的思覺失調症病患，在自殺死亡前的醫療利用及精神與身體的共患症。相關研究成果已於最近發表於國際知名期刊 (Schizophrenia Bulletin）
患者自殺風險高10倍 輕生前有較高醫療使用率第一作者暨臺北巿立聯合醫院松德院區社區精神科醫師陳文瑩表示，過去國內外研究很少探討接受精神科居家治療個案的自殺死亡狀況。此研究成果呈現台灣接受居家治療的思覺失調症患者，自殺為其最常見的非自然死因，其風險為一般大眾之10倍；自殺方法中，又以高處跳樓、吞藥自殺以及上吊為最常見的形式。這群曾接受精神科居家治療的患者，甚至在自殺前都有較高的醫療使用率，但仍還是無法完全預防憾事發生。
居家治療應改善死亡風險 促進精神病患身心健康通訊作者郭千哲醫師表示，在台灣，以健保涵蓋的精神科居家治療已執行多年，對病患的減少再住院或急診使用率有明顯療效。未來的居家治療模式，仍有待調整為如何更加改善病患的自殺死亡風險，讓更具彈性的居家治療及個案追蹤制度能改善病患最終的存活率。
此研究為國內外少見使用全國大數據資料來佐證精神科居家治療模式的文獻，除具有其學術價值外，亦能提供此族群臨床醫療照護及自殺防治的重要參考，盼望能藉此促進精神科居家病患的身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58184
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