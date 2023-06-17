AI大聯盟成立出擊　新產業鏈革命、推動AI應用發展

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今日AI大聯盟成立，成立大會現場眾星雲集，包含鴻海、聯發科、意藍資訊、中華電信、PWC資誠、台灣大哥大、淡江大學工學院暨AI創智學院、Appier、等產業代表出席，凸顯產業界對於人工智慧未來應用與發展的重視。數位發展部數位產業署呂正華署長致詞時表示，台灣資通訊產業在過去打下了良好的基礎，這一波AI從1.0進步到2.0，資料、算⼒、算法大爆發，將帶動新的產業鏈變革，數位產業署會和產業界一同努力，一同推動AI應用的發展。
台智雲總經理、同時也是AI大聯盟會長的吳漢章致詞表示，生成式AI興起，讓大家看到企業客戶渴望利用AI，來推動新一波「生產力革命」，AI 已成為大型企業數位轉型的首要課題，台灣也將有機會利用累績多年的AI超級電腦技術，積極投入大語言模型開發與發展創新的算力即服務平台，滿足AI 2.0 的應用需求，打造全新的、彼此合作的AI 2.0 生態系。
AI大聯盟未來的目標，將致力推動台灣成為亞洲生成式AI生態強國，並以「使用 x 信賴」、「人才 x 創新」、「商機 x 國際」為主軸，推動AI產業應用，促進基礎模型開發群體間合作，並支持AI Taiwan 成為亞洲最具代表性的產業盛會，同時強力號召產學研加入，凝聚智慧與資源，加速創新研究和商業應用的交流合作，促進AI技術的跨界融合，為我國的科技與經濟發展開創嶄新的局面。