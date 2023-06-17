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AI大聯盟成立出擊　新產業鏈革命、推動AI應用發展

▲ChatGPT再度掀起AI熱潮，為順應時勢發展，台北市電腦公會於今（17）日辦理「AI大聯盟成立大會」。（圖／AI大聯盟提供）
▲ChatGPT再度掀起AI熱潮，為順應時勢發展，台北市電腦公會於今（17）日辦理「AI大聯盟成立大會」。（圖／AI大聯盟提供）

記者許家禎／台北報導

ChatGPT再度掀起AI熱潮，為順應時勢發展，台北市電腦公會於今（17）日辦理「AI大聯盟成立大會」，攜手台智雲吳漢章總經理（會長）與嘉惠集團喬培偉總裁（副會長），宣告成立AI大聯盟（AI.Alliance）。吳漢章指出，生成式AI興起，讓大家看到企業客戶渴望利用AI，來推動新一波「生產力革命」，未來將積極投入大語言模型開發與發展創新的算力即服務平台，滿足AI 2.0 的應用需求，打造全新的、彼此合作的AI 2.0 生態系。

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從2022年的ChatGPT發表開始，這個強大的語言模型，在企業、社群媒體甚至一般民眾間，引起了廣泛關注，產業界和研究機構之間也紛紛展開合作，我國政府更是早在2017年就提出「臺灣AI行動計畫（2018-2021）」，為產業AI化、AI產業化奠定基礎，如何利用生成式AI來創造更多有趣的實際應用，一個新的時代、機會，正以飛快的速度席捲而來。

今日AI大聯盟成立，成立大會現場眾星雲集，包含鴻海、聯發科、意藍資訊、中華電信、PWC資誠、台灣大哥大、淡江大學工學院暨AI創智學院、Appier、等產業代表出席，凸顯產業界對於人工智慧未來應用與發展的重視。數位發展部數位產業署呂正華署長致詞時表示，台灣資通訊產業在過去打下了良好的基礎，這一波AI從1.0進步到2.0，資料、算⼒、算法大爆發，將帶動新的產業鏈變革，數位產業署會和產業界一同努力，一同推動AI應用的發展。

台智雲總經理、同時也是AI大聯盟會長的吳漢章致詞表示，生成式AI興起，讓大家看到企業客戶渴望利用AI，來推動新一波「生產力革命」，AI 已成為大型企業數位轉型的首要課題，台灣也將有機會利用累績多年的AI超級電腦技術，積極投入大語言模型開發與發展創新的算力即服務平台，滿足AI 2.0 的應用需求，打造全新的、彼此合作的AI 2.0 生態系。

AI大聯盟未來的目標，將致力推動台灣成為亞洲生成式AI生態強國，並以「使用 x 信賴」、「人才 x 創新」、「商機 x 國際」為主軸，推動AI產業應用，促進基礎模型開發群體間合作，並支持AI Taiwan 成為亞洲最具代表性的產業盛會，同時強力號召產學研加入，凝聚智慧與資源，加速創新研究和商業應用的交流合作，促進AI技術的跨界融合，為我國的科技與經濟發展開創嶄新的局面。




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