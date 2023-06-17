宏國稱台灣是中國不可分割部分！外交部：嚴重傷害我國主權
我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團日前接獲宏都拉斯駐WTO代表團通知退出「台灣、薩爾瓦多、宏都拉斯自由貿易協定」，宏方函中稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，對於宏國的扭曲論述，外交部表達嚴厲譴責。
Newtalk新聞
外交部今（17）日指出，我常駐世界貿易組織（WTO）代表團於日前接獲宏都拉斯駐WTO代表團通知，宏國政府依台薩宏自由貿易協定（FTA）第18.05條規定，退出台薩宏FTA，自180日後生效，宏方函中稱「承認世界上僅一個中國的原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」等文字，嚴重傷害我國主權地位與尊嚴，外交部予以嚴厲譴責。
外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於宏都拉斯政府通知退出FTA，罔顧兩國多年友誼，背棄盟友，且來函內容極不尊重我國主權，外交部表達強烈抗議。
外交部表示，根據台薩宏FTA第18.05條「退出」條款規定：「除締約國另有協議外，退出應於締約國一方通知締約國他方180日後生效」，外交部將依據該條款與經濟部共同研議啟動終止台宏FTA相關後續程序。
查看原文
延伸閱讀：
台灣遭美列入匯率操縱「觀察名單」 央行：台美互動良好、持續溝通
台海衝突恐比2027更早爆發 ! 美中國委員會主席警告 : 美中「殭屍接觸」釀風險