登革熱本土疫情達11例　台南推主動篩檢送電蚊拍

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台南市政府指出，市府登革熱緊急疫情防治有三支箭，第一支為迅速找出隱藏及早期個案，自疫情發生第一時間，台南市登革熱防治中心即進駐社區設置擴大採檢站，啟動社區動員落實強力孳清，擴大防堵之下，截至目前為止所有的案例疫請調查結果均與該區域有關聯，目前尚無向外擴散的跡象。
但為持續積極找出潛在病例，6月17日至6月18日上午8:30至11:30，下午2:00至8:00，於仁德區仁和里設立擴大採檢站（二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號），登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里活動史之民眾應儘速主動前往接受篩檢，參加篩檢者將致贈電蚊拍一支，讓民眾除清除孳生源外也可有效殺滅成蚊。
第二支箭為即時進行化學防治，消滅帶病毒的蚊子，避免再叮咬更多的人，造成疫情擴大；第三支箭也是最重要的環境孳生源清除，沒有病媒蚊就沒有登革熱，防治中心持續派員嚴格巡查與清除孳生源，今日於仁德區成功里孳清計384戶，5陽性戶，發現180個積水容器，查獲5個陽性容器，皆已清除或投藥，衛教466人。
台南市於今日召開二級指揮中心第二次防疫會議上，宣示臺南市政府貫徹強力執法，對抗登革熱決心，自即日起本市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，無勸導改善期，一經查獲病媒蚊孳生源，將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，另依同法第70條第2項規定，屆期仍未完成改善情節重大者命其停工或停業，呼籲民眾請務必配合落實雨後巡視戶內外環境，清除孳生源，以免觸法傷荷包。
登革熱防治中心主任蘇世斌再次呼籲市民，請加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。