楊丞琳等3年攻蛋開唱！尪李榮浩助陣打氣　她甜蜜回應了

楊丞琳暌違3年，再度回到台北小巨蛋舉行「LIKE A STAR」演唱會，今（17）迎來演唱會首日，交友廣闊的她，許多藝人、名人都特地來現場觀賞，而部分不克前來的藝人，則是送上花籃，給予楊丞琳加油打氣。「華岡五人幫」更是特別寫上卡片祝福，巧妙的把楊丞琳的名字融入其中，直言：「『琳』娘無在驚！」而楊丞琳老公李榮浩人在西安，特別在IG發文，給將開唱的太太鼓勵，楊丞琳不忘甜蜜回應：「謝謝 my star。」
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曾與楊丞琳合作演出《惡魔在身邊》的賀軍翔，送上花籃致意，卡片上寫道：「LIKE A STAR 演出成功」；與楊丞琳2009年合作演出戲劇《海派甜心》、以及出演微電影《再一次心跳》的羅志祥，也送上卡片祝福，展現好交情；同樣與楊丞琳身為「四大教主」之一的「甜蜜教主」王心凌，不僅將現身演唱會，還送上花籃，她俏皮的在卡片上表示：「享受舞台，享受人生，愛你所愛，淋漓盡致，最閃亮的星，散發最強大的能量，返場大成功！！！」
「零負評女神」林依晨也展現正能量，在卡片上給今天開唱的楊丞琳祝福：「現在的妳，美麗、自信而又強大，期許這樣的妳和妳多變的歌聲，帶給更多人勇氣與希望！預祝演唱會大大大成功！！！」而由楊丞琳、許瑋寧、已故藝人黃鴻升（小鬼），以及2位圈外同學組成的「華岡五人幫」，也送上祝福花籃，在卡片上寫道：「祝演出『丞』功順利，『琳』娘無在驚！Shine bright like a star！So proud of you！Love you as always xoxo。」至於楊丞琳老公李榮浩，則是在演唱會開始前，於IG發文：「享受舞台、順順利利，like a star。」祝福愛妻演唱會順利，楊丞琳也甜蜜回應：「謝謝 my star。」