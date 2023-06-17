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內幕／柯文哲突公布桃園兩立委提名人　黨內憂打臉精兵策略

▲民眾黨主席柯文哲17日前往桃園出席八德服務處開幕。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲17日前往桃園出席八德服務處開幕。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（17）日前往桃園市八德區，參加桃園八德區服務處成立開幕剪綵活動，現場除立委賴香伶外，還有擬代表民眾黨角逐桃園市區域立委的李慕妍與馬治薇，柯文哲也表示，原則上就是由李慕妍出戰八德，馬治薇則出戰蘆竹；對此也讓黨內人士提出質疑，是打臉原本設定的「精兵策略」。

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黨內人士表示，精兵策略本來就是在去年九合一選舉失利以後，為了集中資源不要遍地開花所提出的策略；然而今天本來只是八德服務處的成立大會，到了現場卻變成是立委的推薦大會，他感到非常奇怪。

黨內人士說，依照程序，提名時程應該是6月30日對外公布，對於媒體詢問精兵策略，柯文哲也改口成只要是人才、鼓勵年輕人等說法，對比上月對外表示，「部分主動報名立委者，目標只是為了打知名度、放眼2026年縣市議員選舉，且在學經歷上沒有太亮眼之處，這些人選基本上都被黨中央勸退。」的說法，簡直是打臉自己。

黨內人士還透露，民眾黨區域立委的登記效果沒有非常好，後來才喊「徵召」，本來說6月7日要公布區域立委人選，但又改口因行政程序才改到30號，也讓許多人來關心黨內的區域立委提名狀況。

黨內人士表示，對比今天突然對外公布2位區域立委人選，黨內都沒有聽說過，且理應要走正常程序公布，到了今天就突然對外宣布，難道這就是「精兵提名」策略？而不提李慕妍的從政經歷，她先前是自己創業到有3家婚紗店，這就符合「精兵」的定義了嗎？

且黨內人士質疑，今天本來是八德服務處的成立大會，但現場卻放了候選人與柯文哲的合照，如果已經確定了，為何要拖這麼久，「像是地方在搞鬼」；這跟九合一大選時的提名方法有何不同？

對此，民眾黨秘書長周台竹表示，李慕妍與馬治薇兩位人選有通過選決會同意，周台竹說，新人有新人的優點，能夠代表民眾黨在桃園的話，還是有一些潛力的；當然一次就要選上挑戰很大，但距離選舉還有7個月，還是有時間可以準備。

至於外傳賴香伶也要參選桃園，是確定的嗎？周台竹說，據他了解桃園有兩個候選人是確定的，只是什麼時候公布而已。周台竹也強調，民眾黨公布區域立委提名人選是看時機，不會所有一次都公布出來。

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