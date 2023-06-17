柯文哲批全台到新北免費採檢是荒謬！新北市府駁「柯醫師弄錯了」
針對民眾黨主席柯文哲今（17）日受訪時評新北市政府宣布全台六歲以下幼兒，可以到新北市免費採檢的作法是荒謬，會造成更多恐慌！新北市政府傍晚發布新聞稿反擊，直言「柯醫師你弄錯了！」，不要誤把馮京當馬涼， 這絕非「普篩」，概念完全不同，強調新北市願意承擔，初衷是為了降低社會疑慮，讓家長及學生都放心。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人羅婉庭表示，針對衛福部昨夜改口，公費採檢僅限新北市，新北市政府今日宣布，即日起全國各縣市6歲以下孩童，可至新北市轄內醫院進行公費採檢；副市長劉和然於記者會上說明，端午連假將至，家長可利用北上時間順道安排，建議到院前撥打8家專責醫院諮詢電話，將由專人協助安排，比照綠色通道進行，醫療費用由新北市全額負擔，強調「中央不做，新北來做」。
羅婉庭說到，新北專責醫院提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，並不是普篩，請公眾人物不要帶頭以訛傳訛，強調實事求是是基本社會態度，部分民代不應製造家長和教保員的猜疑對立，政治不要凌駕專業。
羅婉庭強調，衛福部立台北醫院16日宣布擴大全台幼兒園幼童尿檢，且「不限新北市，全台幼兒園之幼童皆適用」，晚間又改口稱僅限新北市，如今又說新北市開放全國孩童公費採檢為製造恐慌，這樣的操作實在令人遺憾。