曾莞婷專訪／首戰鬼片甩「女神標籤」 曝男友必備條件願當小女人
改編自作家笭菁恐怖小說《禁忌之化劫》，由施文翰執導靈異電影《化劫》，故事取材自真人真事。首度挑戰鬼片演出的曾莞婷接受《NOWnews今日新聞》專訪，她表示，期盼接觸不同的角色，撕下「女神標籤」讓觀眾看見她的演技，她在片中飾演痛失小孩的母親「王舒雅」，將八字交給陰廟想救回女兒，因而走火入魔。而感情世界向來受矚目的曾莞婷，也特別開出「男友必備條件」，只要有符合條件，她就甘願當對方的小女人。
記者黃雅琪/台北報導
首次演挑戰鬼片演出的曾莞婷，興奮得直呼：「我太過癮了，我覺得我拋開了所有的包袱！」自覺沒有特別的光環應該被稱呼為「女神」，她這樣說：「我是表演科班出生，我還是希望大家回歸到我『戲劇』的表現上面，我不是只是一個漂漂亮亮的人，我是個很會演戲的演員。」盼撕下「女神」標籤，曾莞婷選擇離開八點檔，跳脫富家千金、企業家二代角色形象，讓觀眾看見不同的面貌。
拍攝《化劫》前，曾莞婷看過各式各樣的經典鬼片，以及蜘蛛吞噬獵物的畫面：「像我去咬黃騰浩手指頭的那場戲，我就是把他想像成我的『獵物』，怎麼去吞噬他的感覺。」為揣摩痛失小孩的母親，她也特別去了解「當媽媽」的心境，她透露，閨密好友曾在懷胎6個月時，小孩突然停止心跳，曾莞婷陪伴她一路走過來，將心路歷程轉化為表演養分，更為了詮釋壓抑心境，暴瘦4公斤。
最愛問事業發展的她，中西方算命都試過，曾莞婷感情向來走隨緣路線：「有一陣子很想結婚、生小孩，就是周邊同年齡的朋友都已經結婚有小孩，他們的Baby剛出生就覺得『哇！好可愛喔！』也很想要自己的家庭，那時候會想說我的姻緣到底在哪裡？」
在感情上，曾莞婷曾經原諒男友劈腿，但對方1年後持續再犯還是分手，而且看見朋友的小孩長大後很難掌控，曾莞婷覺得自己一個人也滿開心：「他一定要有一方面讓我覺得我很臣服於他，就是『哇！你好厲害，我怎麼都不會』那種」，對於另一半條件，她希望是有責任感、有肩膀的男人，更重要的是要讓她有「崇拜感」才能甘願當個小女人。另外，曾莞婷目前正在拍攝「喜劇影集」，預計明年會上映，屆時也將帶給觀眾不同以往的演出。《化劫》全台熱映中。