日本小學生也太辛苦！火車站宿泊體驗工作只能睡4小時　網友震驚

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然而仔細看行程表，第一天下午3點半在奈良縣吉野町的大和上市火車站集合，然後就是開始實際體驗各類工作，包括檢票口監控、列車檢查、清潔工作、信號操作和工作場所設備檢查等等，工作時間一路到半夜。
然後隔天早上4點半就要起床，繼續工作體驗，直到中午進行結業儀式，頒發給學童們「一日站長體驗證書」。近鐵特別註明睡覺時間只有4小時左右，還很精確地用了「仮眠」，日語中的「仮眠」通常是指小睡，短時間的淺睡，和真正的睡眠不同。
如此精實的「宿泊工作體驗」讓日本網友震驚，引發熱議。網友紛紛留言表示，「這活動的宗旨是要無情地粉碎孩子的夢想嗎」、「讓孩子們下定決心不要來火車站工作」、「成年人的世界就是這麼殘酷」、「社畜人生從小開始準備」。
據日本媒體解釋，日本的火車通常從早上5點發車，一路運行到午夜。因此這個活動的規劃，應該是為了讓孩童們能夠體驗到每日車站工作的收尾與開始，正常的火車站員工，並不會同時經手末班車與頭班車。
報名費用是3萬日圓，約新台幣6485元，報名學童的家長也可以參與，成人的費用是1萬日圓。並且「宿泊工作體驗」不提供食物，因此報名者要自己準備便當。活動共有兩批，日期分別為7月29日和8月19日。