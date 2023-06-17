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日本小學生也太辛苦！火車站宿泊體驗工作只能睡4小時　網友震驚

▲日本近鐵（Kintetsu）推出暑期一日火車站「宿泊工作體驗」，讓小學生在車站睡一晚，體驗站長的生活，不過晚上只能睡4小時引發熱議。（圖／Nankou Oronain拍攝，取自維基百科）
▲日本近鐵（Kintetsu）推出暑期一日火車站「宿泊工作體驗」，讓小學生在車站睡一晚，體驗站長的生活，不過晚上只能睡4小時引發熱議。（圖／Nankou Oronain拍攝，取自維基百科）

記者倪浩軒/綜合報導

暑假轉眼快要來臨，許多機構都會在暑假期間針對學童推出特別活動，希望能帶給孩子們多采多姿的夏日生活。而日本近鐵（Kintetsu）鐵路公司，推出一日火車站「宿泊工作體驗」，主打體驗火車站工作人員的生活，讓孩子們在車站睡一晚，招募對象是小學4年級到6年級的學童，但仔細一看日程內容，當天竟然只能睡4個小時，讓日本網友好震驚。

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日本有非常多的「鐵道迷」，不少日本小孩都對火車相關的事物抱有熱情。因此近鐵這份讓小學生在火車站睡一晚的「宿泊工作體驗」，一公佈後就引發關注。

然而仔細看行程表，第一天下午3點半在奈良縣吉野町的大和上市火車站集合，然後就是開始實際體驗各類工作，包括檢票口監控、列車檢查、清潔工作、信號操作和工作場所設備檢查等等，工作時間一路到半夜。

然後隔天早上4點半就要起床，繼續工作體驗，直到中午進行結業儀式，頒發給學童們「一日站長體驗證書」。近鐵特別註明睡覺時間只有4小時左右，還很精確地用了「仮眠」，日語中的「仮眠」通常是指小睡，短時間的淺睡，和真正的睡眠不同。

如此精實的「宿泊工作體驗」讓日本網友震驚，引發熱議。網友紛紛留言表示，「這活動的宗旨是要無情地粉碎孩子的夢想嗎」、「讓孩子們下定決心不要來火車站工作」、「成年人的世界就是這麼殘酷」、「社畜人生從小開始準備」。

據日本媒體解釋，日本的火車通常從早上5點發車，一路運行到午夜。因此這個活動的規劃，應該是為了讓孩童們能夠體驗到每日車站工作的收尾與開始，正常的火車站員工，並不會同時經手末班車與頭班車。

報名費用是3萬日圓，約新台幣6485元，報名學童的家長也可以參與，成人的費用是1萬日圓。並且「宿泊工作體驗」不提供食物，因此報名者要自己準備便當。活動共有兩批，日期分別為7月29日和8月19日。


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