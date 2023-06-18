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韓國年輕旅客瘋台灣　藝文觀光行程瞄準商機

▲交通部觀光局首爾辦事處17日在弘大商圈文化複合空間辦理觀光Road Show，吸引許多韓國民眾頂著大太陽排隊參與。（圖／中央社）
▲交通部觀光局首爾辦事處17日在弘大商圈文化複合空間辦理觀光Road Show，吸引許多韓國民眾頂著大太陽排隊參與。（圖／中央社）

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）台灣觀光協會與交通部觀光局疫後首次率團赴韓促銷，祭出多種不同於過往的宣傳，包括介紹台北流行音樂中心、馬祖國際藝術島等藝文設施，跳擺刻板的台灣印象，掌握以年輕世代為主的疫後韓國旅客赴台商機。

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根據韓國主流趨勢調查單位Open Survey的「2022年旅遊趨勢報告」，韓國19至39歲客群對台灣旅遊的興趣最強。台灣觀光在疫後的首次在韓宣傳活動也配合年輕族群口味，在最多年輕人聚集的弘大商圈文化複合空間辦理觀光Road Show，讓首次參與台灣觀光宣傳活動的韓國民眾大讚「好潮」！

今天舉行的Road Show以集點活動為主軸，民眾不只能在現場攤位了解各項台灣觀光資訊，還能獲得集點機會，換取調酒、戶外自行車VR體驗、霓虹燈牌製作等優惠；另外，現場除韓國人熟知的珍珠奶茶、台灣三明治、鳳梨酥等美食，也將冠軍調酒師吳盈憲創辦的Bar Mood調酒帶到首爾，以調酒秀及留聲姬樂團表演炒熱現場氣氛。

觀光局首爾辦事處事前也利用Instagram發起喔熊組長舞蹈挑戰，今天現場開放民眾與喔熊組長進行舞蹈挑戰，選出2名幸運兒送出台灣至韓國來回機票，吸引空前人潮在30度氣溫下頂著大太陽排隊。

為搶占疫後觀光商機，第一季來台人次居冠的韓國，成為觀光局重點開發的市場之一，除最能引起年輕人興趣的Road Show，事前的業者推廣會也不乏文青最愛的新興藝文觀光行程，包括台北流行音樂中心與今年9到11月將舉辦的第二屆馬祖國際藝術島活動都來韓宣傳。

北流常設展「唱我們的歌流行音樂故事展」集結1326件展品、111首流行歌曲打造12個展區，從早期到最近期華語歌曲都有詳盡介紹，還請到五月天阿信、李宗盛、9m88等多位知名歌手錄製中、英文導覽，希望在韓流崛起下，仍能讓參觀展覽的外籍旅客都能感受到華語音樂的魅力。

馬祖國際藝術島則以「跳島」形式設計，每個小島上都有不同的藝術裝置，帶領旅客深入體驗馬祖的軍事歷史據點、絕美海景與最具本土味的慶典活動，也希望藉此讓韓國旅客發現這個距離台北航程僅40分鐘的新興旅遊選擇。（編輯：高照芬）1120617

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