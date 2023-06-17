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高雄右昌公托遭爆照顧不當案　謝琍琍：啟動調查維護幼兒權益

▲針對右昌公托有照顧不當情形，社會局長謝琍琍表示，社會局接獲通報後立即調閱相關監視器並啟動調查，並對該中心開立限期改善處分。（圖／高市社會局提供）
▲針對右昌公托有照顧不當情形，社會局長謝琍琍表示，社會局接獲通報後立即調閱相關監視器並啟動調查，並對該中心開立限期改善處分。（圖／高市社會局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

針對高雄市議員白喬茵今(17)日在議會質詢時指出，高雄右昌公托有照顧不當情形。社會局長謝琍琍表示，社會局接獲通報後立即調閱相關監視器並啟動調查，該名人員已離職，並對該中心開立限期改善處分。社會局也將針對有關右昌公托家長陳情的不當照顧行為，派社工啟動進行調查，後續會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條裁罰6萬至60萬元。

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社會局今天也派員至此單位承辦及相關的6家公托及家園進行檢查，如違反兒少法第83條命限期改善，未改善裁罰3萬至30萬元；如情節嚴重，命停辦。同時社會局也將全面加強輔導托嬰中心，要求應遵循托育服務指引，落實照顧行為。

開幕不到1年的右昌公共托嬰中心，陸續發生5件不當對待幼童之事，1名遭受不當對待的媽媽表示，13日發現1歲多兒子紅屁股，老師指稱當天換了6次尿布，但調監視器僅換3次；事後再查，2歲多女兒6月1日手夾傷，老師說是小孩玩櫃子，事實卻是老師關櫃子時夾到，老師的不誠實破壞家長的信任機制。

謝琍琍表示，6月15日晚間接獲右昌公托中心通報，有托育人員未妥適照顧，致幼童臀部嚴重紅疹，經調閱監視器瞭解當日托育人員在下午3時最後一次為幼童換尿布，5時20分家長接回前未再替幼童換尿布，致幼童臀部紅腫，該名托育人員已於6月16日起離職，對未妥為照顧幼童情事，社會局將對中心開立限期改善處分；3月底對該中心例行稽查時，主動發現托育人員有於午睡時，用不當方式讓幼兒不四處走動，已立即通知中心說明並提具改善計畫，並已列案加強輔導。

謝琍琍也說，另有幼童在托嬰中心遭夾傷及遊玩互動中跌傷，社會局也有調查事件當時中心意外事故紀錄，惟當時中心未正確告知係因托育人員未注意而夾傷幼童手部，社會局已請中心應對事故向家長詳實說明並檢討內部流程；社會局已安排進行專案輔導，針對該中心幼兒照顧問題督導改善，針對托育人員加強在職教育並持續輔導，以維護幼兒照顧權益。

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