陳綺貞決裂舊愛鍾成虎首現身！「哭到唱不下去」歌迷好心疼
「文青女神」陳綺貞日前遭前男友鍾成虎控訴，表裡不一、霸凌同事、違約私接活動等負面指控，雙方撕破臉對簿公堂，各說各話。昨（17）日陳綺貞在大陸杭州草莓音樂節演出時，好幾個瞬間泣不成聲，讓台下歌迷好心疼。
記者薛羽彤/綜合報導
陳綺貞昨日現身大陸杭州草莓音樂節，這也是她與鍾成虎撕破臉後，首度公開露面。陳綺貞帶來多首動人歌曲，在過程中好幾度哽咽，而在演唱最後一首歌曲〈魚〉的時候，陳綺貞直接泣不成聲，頭低下來落淚，旁邊工作人還遞上衛生紙，台下歌迷更是大喊「不要哭！」疑似連日來的紛爭，讓她心情受到影響，忍不住在歌迷面前宣洩情緒。
鍾成虎13日先是發文指控陳綺貞要求提高唱酬、挑剔公司、霸凌公司同事，陳綺貞隨後發出律師聲明否認指控，並要求對方道歉。而歌壇中五月天阿信、徐佳瑩、吳青峰、音樂人陳建騏、陳君豪、葛大為都站出來聲援陳綺貞。
事後，陳綺貞發文喊話鍾成虎，「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已結束的事實。」鍾成虎也隔空回應，「你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧。」再度強調陳綺貞霸凌同事，和版權問題。目前兩人對峙戰況告一段落，而分手時說的「永遠的摯友」，隨著兩人撕破臉，再也回不去了。