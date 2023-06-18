掏空「台版特斯拉」4.8億！董座沈瑋繳7千萬保證金 獲准出國12天
打造「台版特斯拉Thunder Power」的淳紳公司董事長沈瑋，涉嫌以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空公司4億8000萬元，被依違反《證券交易法》起訴，並限制出境、出海，不過近日他以處理轉投資公司上市事務為由，聲請出境，台北地方法院裁定，沈瑋必須先提交7000萬元保證金，便准許在6月18日至29日解除限制出境、出海。
記者林莞茜／綜合報導
根據起訴書，淳紳公司董事長沈瑋，涉嫌於民國103年至109年間，使淳紳股份有限公司對外公告之財務報告涉有不實，沈瑋及董事陳明煒2人於108年間，涉嫌散布流言意圖操縱淳紳公司股價，及女婿張子洋、陳明煒等2人，更於108年間涉嫌從事淳紳公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，遭台北地檢署依違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌起訴。
法官審酌，檢察官已兵分多路搜索、傳喚，考量檢察官已掌握的偵查進度，認為尚無羈押必要，准許沈瑋以1200萬元具保，且限制出境、出海及住居。
不過，近日沈瑋主張有出國處理轉投資公司上市的需求，聲請解除限制出境，台北地方法院合議庭審理卷證後，認為確有出國的需求與必要，裁定必須先繳交7000萬元保證金，交付後即可於6月18日至29日期間出境或出海，且若是遵守在今年6月30日入境返台，就可以拿回保證金，反之若逾期未入境，即沒入保證金。