遭控涉性騷！寶成副總羊曉東宣布辭職：無法再玩這齣鬧劇

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對此，市長盧秀燕表示，市府對該案展開高道德標準與決心，即起啟動解聘程序，對於議員的質疑，她表示，只要受理該案的林祈烽不會妥協，就是給受害者最大支撐，且檢調是中央一條鞭，不會吃案大事化小，她對檢調有信心，也會要求勞工局、社會局啟動調查。對此，寶成集團則回應，公司12日收到議員代傳達的申訴，13日立即成立性平委員會，並展開相關調查工作。將依法由性平委員會進行調查，並做出適當的處理。
針對指控，羊曉東委由律師楊凱雯向台北地檢署遞狀，控告林祈烽誹謗。楊凱雯指出，羊曉東涉及的性騷事件，並沒有經過司法調查的程序，而議員林祈烽在市議會現場，把性騷事件說的繪聲繪影，好像真的一樣，此事已對羊曉東的名譽造成非常大的損害。而楊凱雯也代羊曉東發出聲明，表示針對外界的不實指控，感到悲哀跟無奈，且也不願隨雞起舞，但與其亂潑黑水，不如依司法程序來釐清真相。
17日深夜，羊曉東於臉書上PO出千字文訴心聲，他表示「過去這幾天，讓我所有的朋友擔心擔憂了。我要告訴各位：現在的我，很好；所有曾經的憤怒、無奈、委屈及沮喪，都已化為平靜。我承認自己依舊帶著小小的驕傲與骨氣，沒有辦法毫無尺度下限的跟著對方再玩這齣連續鬧劇；尤其，牽連到我投入全部心力心血的工作。所以我決定，離開工作崗位及相關職務，做一個輕鬆的自由人。」
更提到「過去這200小時，我像是被人用槍抵著腦袋的人質，而被勒索的對象，卻是我投入全部心力的寶成國際集團。我不是不能反抗或無力堅持，更不是心虚選擇緘默；而是對方採取毀滅公司形象的手段，逼得我動彈不得。我再一次重申，民意代表利用政治資源遂行個人政治利益，此舉已嚴重模糊扭曲了台灣社會me too運動追求正義、公理、真相的本質。對於任何性別的受害者，以及人際交往的互相信任，都造成了傷害。」
並指出「在昨天上午委託律師正式提告的同時，我滿心屈辱但仍心平氣和的接受了公司相關委員會依程序進行的詢問，天馬行空而又含糊籠統的指控，令我憤怒中卻又有啼笑皆非的無奈。所有曾經是朋友、同事之間相互關懷、歡樂的場景，瞬間成為煉獄般的夢魘，在腦海裡一頁一頁的翻轉。我天真的以為，『與其互潑髒水，不如各自提告，由司法釐清真相。』但『正義』在鬼魅技倆前，竟是如此遙不可及。」
最後他指出「昨天，我的公司突然接到勞動檢查通知；公司同仁甚至面對刑事調查的恐懼。我知道這不是行政機關的作為，而是民意代表濫用權力的手段。我按部就班的，完成了法律程序，接受了公司委員會的調查。我不願意再被人掐著軟肋殃及公司，也不願公司成了惡人無窮無盡的政治提款機。下午，我去了行天宮。我或許沒有足夠虔誠的信仰，但我仍要提醒自己，人世間還是會有正義。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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