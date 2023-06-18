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布林肯訪中　美議員致函籲加訪台灣展現支持

▲美國國務卿布林肯（圖）16日晚間啟程赴中國進行訪問，多位美國眾議員聯名致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」加訪台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（圖）16日晚間啟程赴中國進行訪問，多位美國眾議員聯名致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」加訪台灣。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國國務卿布林肯16日晚間啟程赴中國進行訪問，多位美國眾議員聯名致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」加訪台灣，以傳達美國與盟友見面不須北京同意的訊息。

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布林肯（Antony Blinken）16日晚間啟程前往中國，預計當地時間18日抵達北京，訪問2天。這是布林肯首度以國務卿身分出訪中國，也是2018年10月以來首次有美國國務卿訪中。

布林肯出發前夕，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、梅絲（Nancy Mace）、唐納茲（Byron Donalds）、克倫紹（Dan Crenshaw）、奧格茲（Andy Ogles）與卡特（Earl L. "Buddy" Carter）聯名致函給布林肯，呼籲他考慮加訪台灣。

根據中央社取得的信函副本，議員們在信中表示，加訪台灣符合美國2018年實施的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）立法主旨；該法明定，美國政策鼓勵行政部門高階官員訪問台灣，與對口官員會晤。

此外，議員們指出，美國對台軍售交付延宕問題引發的憂慮日益升高，若布林肯訪問台灣，將有機會處理此事。

議員們強調，最重要的是，類似訪問能向外界清楚傳達，美國與盟友在台灣或其他地方會面不須中共同意。

布林肯原定2月5日至6日訪問中國，但出發前夕爆發中國偵察氣球入侵美國上空事件，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化，因此延期訪問。

布林肯延期出訪前，帝芬尼等議員當時也曾致函給他，呼籲他依循「台灣旅行法」也造訪台灣，以展現拜登政府對台灣承諾「堅若磐石」。（編輯：陳承功）1120618

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