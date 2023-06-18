NBA／巫師想在選秀夜前交易Bradley Beal 怕Lillard影響交易行情
根據NBA知名記者Marc Stein報導，華盛頓巫師隊目前希望能迅速完成Bradley Beal的交易案，這不僅是因為2023年選秀大會即將登場，也是因為擔心一周後的自由市場開啟後，會有影響行情的事件發生。
記者黃建霖/綜合報導
Stein在報導中指出，Beal熱火隊是Beal的主要追求者，不過他們對於Damian Lillard的優先級要更甚於前者。而邁阿密方面願意提出的籌碼都是相同的，包裹中可能包括Kyle Lowry、Duncan Robinson和Victor Oladipo等人，以及一些首輪選秀權。
目前拓荒者隊似乎更想繼續圍繞Lillard建隊，此前有傳聞指出他們願意隊交易後衛Anfernee Simons和今年的首輪第三順位的選秀權，以在這位明星後衛身邊打造一個更接近冠軍的陣容。但如果成果不如預期，Lillard不是沒有可能申請交易。
考慮到這一點，巫師希望能在選秀前完成Beal的交易，為他找到另一個下家。因為後者的高薪以及合約中附帶的不可交易條款，讓情況變得複雜，隨著時間推進，他們的選項可能會越來越少。