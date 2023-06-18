布林肯抵北京　學者：中美結束僵冷但並非破冰

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外電報導，預計布林肯將與外長秦剛及中央外事辦主任王毅會晤，國家主席習近平也可能會見。
陸媒澎湃新聞今天刊出復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯專訪，認為布林肯此訪談不上是破冰，因為中美高層之間稍早已經有了一些接觸，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動。
吳心伯認為，美國此訪也想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。美方認為當前時間比較緊，因為原本很多訪問在6月之前就應完成，但由於2月布林肯推遲訪中，直到近期才成行，所以美方也希望盡快推動這些訪問。
他指出，實際上，美方現在關注的還是11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，「我在華盛頓的時候，美中貿易全國委員會會長和我說，他們很著急，不知道中方誰去參加這次峰會」。距離11月所剩時間不多了，特別是如果領導人要參加的話，需提前很長時間做準備。
此外，由於明年是美國的大選年，整體對中國氣氛更加趨緊。從這個意義來講，到那時要想改善中美關係、加強互動，政治上也面臨困難。
至於布林肯此行可能在哪些議題上有明顯進展，吳心伯認為，包括雙方經貿團隊的互動，討論比較多的是接下來美國財政部長及商務部長訪中對話，甚至包括美國交通部長訪中，商量中美之間航班，因為現在中美航班太少、票價太貴，影響了雙方人員往來。
同時，去年美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國外交部宣布的「三項取消、五項暫停」，部分內容有望恢復，比如氣候對話、打擊跨國犯罪。兩軍之間也有望恢復1至2個工作而非高層層面的溝通對話機制。
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）先前表示，布林肯此行有3大目標，第1是建立能討論重要挑戰、處理誤解及避免誤判的開放溝通管道，以避免美中競爭演變成衝突；第2是為美國價值與利益發聲，坦率提出美國關切議題；第3是尋求雙方在跨國挑戰上的潛在合作，例如氣候及全球經濟穩定。
康達另表示，可以預期雙方將就台海情勢進行坦率討論，布林肯也將重申維繫台海和平與穩定符合美國長期利益。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120618