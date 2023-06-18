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大腸直腸癌癌化風險有多少？
黃敬文指出，大腸直腸癌常見的高風險族群，包含有慢性發炎腸道疾病、家族有多發性息肉症及大腸直腸癌的病史等人，罹癌比例比較高，其中腸子的息肉若超過 1 公分會則有10% 癌化的風險，若超過 2 公分則有近 50 % 癌化風險。
其中較特別是像家族性腺瘤性息肉病等遺傳性症候群，屬於隱性遺傳，病人於青春期過後腸內藏有上千百顆息肉，直到成年後就有癌化風險，最後則是飲食習慣與肥胖問題，例如愛吃紅肉、燒烤、抽菸、喝酒等，對大腸直腸癌較為不利。
此外，大腸直腸癌患者被診斷罹癌時，有 75 %是局部腫瘤，也就是癌症第 1 至 3 期，另外 25 % 是遠端轉移、也就是第 4 期患者，由於腫瘤生長的位置差異，有些患者初期難以察覺身體的不適感，需要特別注意。
大腸直腸癌腫瘤位置差很大
黃敬文也指出，多數大腸直腸癌，發生在左側結腸跟直腸等偏下段腸道位置（降結腸跟乙狀結腸處），因為此處較狹窄，加上接近肛門位置，病人長腫瘤後，易導致排便次數變多、大不乾淨、腸阻塞、糞便變小條、便秘和腹脹等現象。
但如果腫瘤位置是位於右側大腸等偏上段腸道位置（升結腸跟中段橫結腸處)，因管徑比較大，腫瘤生成難以察覺，且會長得更大，最常見症狀是慢性出血、慢性貧血、右腹疼痛、體重減輕等現象，經常發現都已經是中晚期癌。
因此，黃敬文也建議，即便自覺沒有症狀，民眾也要依照國健署提供的免費糞便潛血檢查，凡 50 至 75 歲者每 2 年做一次篩檢，若屬於 0 期至 1 期，五年存活率為 93 %以上，2 期也有 84 %，3 期為 70 %，但如果拖到 4 期則剩下 15 %。
選對治癌方法存活率可達九成
黃敬文指出，根據高雄醫學大學等四家醫院的聯合數據指出，只要能妥善規劃治療方法，可以讓病人 1 至 3 期癌症存活率高達 90 %，針對罹患直腸癌與大腸癌的處理方式不同，加上多數患者為 2 至 3 期癌，手術的選擇也很重要。若術前有化放療，再搭配機械手臂為主，甚至有 9 成病人能順利保留肛門。
● 罹患大腸癌：若屬於 1 至 3 期多以開刀為基礎治療，等開完刀查看病理報告。若病理報告為 第一期即不需要化療只要追蹤，若為第二期且有復發高危險因子，需再驗一次 MMR 基因是否有缺失，若無則需要給予輔助化療，第三期則需使用術後輔助性化療，第 四期則優先使用全身性化療、標靶治療取代手術。
● 罹患直腸癌：若病人為直腸癌第一期，同樣以手術切除為主，後依照病理報告研判為 第一期可免除化療，改為追蹤就好，如果是 第二至 第三期屬於局部侵犯性癌，需要先以手術前同步放射性治療跟化療，若腫瘤有縮小則建議手術切除，再根據術後期別，看是否需要接續化療，若屬於嚴重的 第四期患者，須以同步放射性治療跟化療加標靶治療為主，後續再評估是否該切除轉移或原發癌處。
如何選擇大腸直腸癌手術？
黃敬文指出，大腸直腸癌一般都會建議微創手術，因為微創手術比傳統開腹手術好，微創手術對術後復原及傷口疼痛都比較好，又可分為腹腔鏡跟機械手臂手術，其中「腹腔鏡手術」以 3D 影像進行治療，但器械精細程度不及機械手臂可以多角度彎曲，相較之下「達文西機械手臂」比人的手靈巧，尤其男性骨盆腔特別狹小，更能展現優勢。
目前在大腸直腸外科醫學會的努力之下，今年 3 月 1日後健保給付低前位直腸切除的達文西機械手臂手術，此為最多直腸癌患者所使用的術式，手術費至少省下 6.3 萬健保點數，其餘耗材則依各院收費不同，並未納入，但仍為患者福音。
罹癌最怕裝人工肛門怎麼辦？
黃敬文分享，臨床上遇到病人常因為聽到需要裝人工肛門，而放棄治療，但腸造口大多只是暫時性腸造口而已，待患者順利切除完病灶後，就可以將腸造口接合，加上各醫院都有腸造口衛教師，教
其中有一位 90 多歲的男性案例，便是透過機械手臂治療，並且搭配人工肛門及腫瘤基因篩檢，用以改善化療藥物跟治療處方，開刀後數個月便把人工肛門造口接合，後續追蹤穩定。
他建議，可以多利用國健署的糞便潛血檢查，即使篩檢未必百分百準確，但仍能發現無症狀的良性息肉、癌前息肉或早期癌症，盡早發現、盡早治療，五年存活率可以達到九成，預後及生活品質更佳。
文 / 謝承恩、圖 / 楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 大腸直腸癌「不想裝人工肛門」 達文西微創手術救命也救回生活品質