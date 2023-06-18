劉鳳學扎根台灣舞蹈教育、享耆壽98歲　台師大21日辦追思會

我是廣告 請繼續往下閱讀
台師大今（18）日表示，劉鳳學於1954年進入國立台灣師範大學擔任教職工作。當時體育系主任江良規鼓勵教師從事運動相關學術研究，督促劉鳳學將舞蹈提升至學術層面並與實務結合。她開始投入研究中國古代舞蹈，從漢舞蹈出發，追本溯源，查文獻、找古籍開啟創作。
劉鳳學曾表示，「回顧起在台師大任教時光，實在是美妙又充實。我像是一個探險家，在舞蹈迷宮中突圍而出，現代舞在當時是個非常前衛的概念，一般大眾無法接受，感謝台師大肯定我的舞蹈理念，持續支持我實驗與創作。」
在台師大授課期間，劉鳳學以創作演出作為研究學術的手段，透過嚴謹的學術研究，讓中國古代舞蹈重現於世人眼前，終其一生共創作了130號作品，風格從重建唐樂舞、原住民文化、社會議題之現代舞創作等，1985年離開台師大， 2013年獲頒台師大體育與運動科學系名譽教授，積極投入舞蹈學術研究及傳承。
台師大提到，為了培育更多現代舞人才，散播舞蹈教育理念，劉鳳學於1967年成立「現代舞蹈中心」，培育多方面舞蹈人才，從學術領域到企業經營，更在1976年成立「新古典舞團」，給予舞者一個安生立命的環境。
台師大說，劉鳳學開創了許多第一，她是台灣首位舞蹈博士、首次採集原住民舞蹈的學者、首位重現古代唐樂舞的藝術家、也是第一位出版《舞蹈全集》的作家。終其一生獲獎無數，但始終以刻苦、自律、智慧以及人文關懷的精神豎立良好典範，對於台灣舞蹈領域有著巨大貢獻，將於6月21日榮獲中華民國政府頒發褒揚令，為人生畫下完美句點。