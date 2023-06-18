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劉鳳學扎根台灣舞蹈教育、享耆壽98歲　台師大21日辦追思會

▲舞蹈大師劉鳳學一生獲獎無數，曾獲美國國際舞蹈研究委員會（CORD）傑出舞蹈學者、國家文藝獎、第40屆行政院文化獎，以及總統二等景星勳章等殊榮。（圖／財團法人新古典表演藝術基金會提供）
▲舞蹈大師劉鳳學一生獲獎無數，曾獲美國國際舞蹈研究委員會（CORD）傑出舞蹈學者、國家文藝獎、第40屆行政院文化獎，以及總統二等景星勳章等殊榮。（圖／財團法人新古典表演藝術基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣首位舞蹈博士劉鳳學上月17日辭世、享壽98歲，其畢生奉獻台灣舞蹈的推廣與發揚，曾獲國家文藝獎、獲頒總統二等景星勳章、行政院文化獎等，為台灣舞蹈界最具指標性的大師。劉鳳學生前為台灣師範大學體育與運動科學系名譽教授，為感念其對舞蹈界的貢獻，台師大運動與休閒學院、新古典表演藝術基金會、台灣原民文化志業基金會、新古典舞團、唐樂舞等共同籌辦，將於6月21日上午10點在台師大和平校區禮堂，舉行「師大大師，劉鳳學百年身影」活動，邀請社會各界一同緬懷舞蹈界先驅。

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文化部指出，劉鳳學出生於1925年，自幼學習古典芭蕾，1950年代開始接觸並投注心力於台灣原住民舞蹈與文化之研究，1965年赴日本研究進修，並於日本宮內廳鑽研唐代樂舞，追尋東方舞蹈的源頭。1976年於台北創辦「新古典舞團」，並將演出、教學、研究與推廣成果予以系統化整理，將超過百支舞作舞譜以電腦數位化記錄，堪稱台灣舞蹈先驅。

台師大今（18）日表示，劉鳳學於1954年進入國立台灣師範大學擔任教職工作。當時體育系主任江良規鼓勵教師從事運動相關學術研究，督促劉鳳學將舞蹈提升至學術層面並與實務結合。她開始投入研究中國古代舞蹈，從漢舞蹈出發，追本溯源，查文獻、找古籍開啟創作。

劉鳳學曾表示，「回顧起在台師大任教時光，實在是美妙又充實。我像是一個探險家，在舞蹈迷宮中突圍而出，現代舞在當時是個非常前衛的概念，一般大眾無法接受，感謝台師大肯定我的舞蹈理念，持續支持我實驗與創作。」

▲劉鳳學於1954年進入國立台灣師範大學擔任教職工作。（圖／台師大提供）
▲劉鳳學於1954年進入國立台灣師範大學擔任教職工作。（圖／台師大提供）
在台師大授課期間，劉鳳學以創作演出作為研究學術的手段，透過嚴謹的學術研究，讓中國古代舞蹈重現於世人眼前，終其一生共創作了130號作品，風格從重建唐樂舞、原住民文化、社會議題之現代舞創作等，1985年離開台師大， 2013年獲頒台師大體育與運動科學系名譽教授，積極投入舞蹈學術研究及傳承。

台師大提到，為了培育更多現代舞人才，散播舞蹈教育理念，劉鳳學於1967年成立「現代舞蹈中心」，培育多方面舞蹈人才，從學術領域到企業經營，更在1976年成立「新古典舞團」，給予舞者一個安生立命的環境。

台師大說，劉鳳學開創了許多第一，她是台灣首位舞蹈博士、首次採集原住民舞蹈的學者、首位重現古代唐樂舞的藝術家、也是第一位出版《舞蹈全集》的作家。終其一生獲獎無數，但始終以刻苦、自律、智慧以及人文關懷的精神豎立良好典範，對於台灣舞蹈領域有著巨大貢獻，將於6月21日榮獲中華民國政府頒發褒揚令，為人生畫下完美句點。

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