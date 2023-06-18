爽吃披薩、炸雞省270元！拿坡里月底前打7折 肯德基今雞塊買1送1
拿坡里618購物節下殺7折優惠！即日起至6月30日，「2個小披薩＋6塊炸雞腿＋一瓶1250ml飲料」特價618元，現省270元超划算。肯德基則有補班日優惠，除了4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、百事可樂「買一送一」還有桶餐下殺58折，6塊咔啦脆雞＋6個原味蛋撻只要399元。
記者蕭涵云/綜合報導
迎接618購物節，「拿坡里披薩.炸雞」即日起至6月30日，推出618超值套餐開趴優惠，「2個小披薩＋6塊雞腿二重奏＋一瓶1250ml飲料」，特價618元（原價888元），套餐內的2個小披薩口味可任選，招牌厚酥餅皮現點現做；共有3隻棒腿及3塊腿排，限時14天下殺7折，現省270元。
而且使用悠遊付消費還有加碼優惠，即日起至6月30日，使用悠遊付消費，還可享7%回饋金活動，每月每戶回饋上限200。
另外，肯德基則有補班日優惠，今天前桶餐下殺58折，優惠碼「40552」6塊咔啦脆雞＋6個原味蛋撻只要399元；「40457」4塊上校雞塊、「40460」草苺起司冰淇淋大福、「40459」百事可樂都「買一送一」。
6月22日至6月25日限時4天，肯德基再推出「端午咔啦歡聚桶餐」，優惠碼「40507」咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)，只要499元（原價867），激殺58折，現賺368元。