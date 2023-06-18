人物／曾是郝龍斌核心！羊曉東是雙城論壇幕後推手　推動兩岸交流

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2009年8月，原任台北市研考會主委盛智仁請辭，同為郝龍斌核心的羊曉東轉任研考會主委，他也展現相當的企圖心，2010年4月時任中國上海市長韓正訪台，羊曉東負責接待，積極表現讓韓正留下深刻印象，後來也促成台北、上海的城市論壇，亦即雙城論壇，一路沿辦迄今。
不過2010年的雙城論壇剛結束沒多久，羊曉東就無預警向郝龍斌請辭，當時距離台北市長選舉剩約8個月，在郝龍斌爭取連任之際，羊曉東無預警請辭也讓郝措手不及。外傳是因當時郝龍斌在施政滿意度、媒體民調都敬陪末座，市府幕僚對於郝龍斌的政策路線、對外發言出現鴿派、鷹派之爭，例如聽奧、花博、台北大巨蛋、新生高架橋等，究竟是前市長馬英九留下的政績或爛攤子，是否要與馬切割等等，內部看法不一，最後較屬鴿派的羊曉東選擇請辭。
離開台北市政府之後，羊曉東先回到旺旺中時集團，接著再到寶成集團任職，他憑過去的人脈與經驗，積極協助台商解決在兩岸間遇到的問題，他也曾代表企業界出席博鰲亞洲論壇。他曾回到母校世新分享他的工作態度，鼓勵學弟妹「不要混」，做任何事都要全心去做，不要讓身邊的人失望。
羊曉東是知名企業的副總，又遊走兩岸，友人在聚會時曾虧他，可以多少一些漂亮女祕書幫忙，但羊曉東說，長得漂亮沒用，用人還是要看能力。該友人說，他不覺得羊曉東的個性會對女生毛手毛腳、甚至在言行對女生性騷，現在羊曉東請辭也好，就讓市府與法院調查清楚，讓真相水落石出。
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