父母應對高敏兒關鍵：不要太過急躁

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大部分敏感的孩子動作都比較慢。與其說是動作慢，更正確地來說，是因為他們有許多自己的堅持，執行上會耗費更多時間。堅持自己原則的孩子，需要更長的時間準備。
出門前，要選自己喜歡的衣服穿；就連綁鞋帶也有自己的方式，如果不是按照自己想要的方式，甚至會跟父母鬧彆扭。玩遊戲一定要玩到最後一刻才罷休，如果玩到一半父母說要出門，就會開始無理取鬧。
看到這樣的孩子，急著出門的父母擔心會錯過幼兒園娃娃車，或擔心今天又會遲到。當孩子動作太慢時，內心急躁的父母就會忍不住開始嘮叨，不停地催促孩子加快動作。然而，父母的催促和不耐煩，反而會加劇孩子的哭鬧。父母從一忍再忍變得忍無可忍，最後終於爆發，焦躁的心情瞬間轉為憤怒。
另一種情況是，當孩子「發展速度緩慢」時，也會讓父母感到焦躁。上述的第一種狀況是「動作慢」，主要針對孩子的動作和做事的速度；而第二種狀況指的則是孩子的發展速度。對高敏感孩子而言，所謂的發展速度，意謂著學習調適敏感特質的速度。
兩歲的孩子害怕馬桶沖水的聲音，父母通常不會覺得大驚小怪，但如果孩子到了五歲還是這樣，父母不免會感到擔憂。此時，若孩子因為害怕馬桶沖水聲而不敢上廁所，父母自然會感到焦躁。
父母越焦躁，孩子越不安面對上述這兩種狀況，父母會陷入焦躁是很正常的。當孩子表現不如預期時，父母會感到焦慮，理所當然會擔心孩子是否有問題、擔心孩子比別人落後，這樣的心情我完全可以理解。
儘管如此，父母仍必須讓自己焦躁的內心安定下來。第一個原因是，當父母焦躁時，就會開始催促孩子。在上一章節中，我曾提到父母必須先給予孩子安全感。然而，催促和訓斥無法給予孩子安全感，反而會加劇孩子內心的不安。
當一再催促孩子時，無意間可能會傳達給孩子「敏感是不好」的訊息。尤其是對別人的話語、表情和情緒特別敏感的孩子，會感受到父母的急躁，更習慣看人臉色，以為自己是不是做錯事，而變得更加怯懦。
當然，準時去幼稚園上課、準時赴約也很重要。再加上，看到孩子發展速度比別人緩慢，父母會擔心是再自然不過的。一想到孩子萬一不會調適自己的敏感特質，那種焦慮的心情，我也能感同身受。
然而，這麼做並不會讓孩子因此動作加快或發展速度變快。即使動作加快，也只是出於畏懼，害怕父母銳利的眼神，而不是真正學會調適敏感。比起敏感帶來的不舒服，對父母的畏懼反而造成孩子更大的壓力。
父母必須讓焦躁的心情安定下來的第二個原因，是因為父母的情緒會傳染給孩子。當父母感到焦躁煩悶時，孩子也一樣感受得到。
擔心約會遲到、擔心孩子一輩子就這樣發展緩慢，不安和焦慮的心情會傳達給孩子，當孩子感受到這樣的心情，也會變得越來越沒有安全感。
父母應該表現得從容不迫，展現出稍微遲到也無妨的態度，讓孩子理解慢慢來也沒關係。如此一來，就能讓孩子獲得安全感。
即使孩子動作慢了點，即使孩子經常犯錯，也請耐心地守護孩子。先暫時放下手邊的事情，試著深呼吸，然後再問自己：「我現在是否感到很煩躁？」
從另一個角度來看，動作慢也表示孩子很謹慎，做事按部就班也表示孩子很細心，孩子必須親自動手做才會越來越熟悉，速度也才會加快。
即使孩子發展速度比較慢，也請耐心地等待孩子。學習調適敏感的過程並不是短跑，而是一場馬拉松。每個人跑馬拉松都有自己的步調，不能看到旁邊的人比自己快，就勉強自己迎頭趕上。
敏感的孩子也有屬於自己的發展速度，父母應該要接納孩子目前的發展現況。當然，這並非意謂著父母只要在旁邊看就好，當孩子需要協助時，也必須適時予以協助。大多數的時候，父母只需要抱著平常心，靜靜等待孩子成長就夠了。然而，大部分的情況是，父母並未給予足夠的時間等待。（針對需要適時介入予以協助的情形，將在書末進一步說明。）
練習不急躁在這裡，也提供幾項練習不急躁的方法給各位參考。首先，先確認哪些情況會讓自己感到焦慮，再針對這些狀況找出解決方法。例如，擔心孩子上幼稚園遲到，就延長出門前的準備時間。
此時，請試著從孩子的角度思考，而非只是站在父母單方面的立場。父母應該思考的是：「孩子需要多少時間準備？」，而不是以父母的角度為標準，如果擔心赴約遲到而感到焦躁，也可以事先告知對方，請求對方的諒解。
如果怕孩子臨時有狀況，可以多抓三十分鐘做準備，就能準時赴約。雖然出門準備的時間變長，但至少比較不會因為害怕遲到而陷入焦躁。
另一個方法是，父母可以在內心問自己：「這件事有這麼嚴重嗎？」或者也可以進一步思考：「是不是我太堅持己見？」像是出門前，孩子如果想穿自己挑的衣服，父母不需要勉強孩子按照自己的想法。因為讓孩子穿自己喜歡的衣服出門，並不是什麼大不了的問題。減少不必要的親子衝突，可以為彼此節省時間和精力。
如果孩子想在冬天穿短袖出門，就幫他再多準備一件外套就好；如果孩子堅持穿睡衣去幼稚園，即使難以理解，就放手讓孩子這麼做吧，不必斥責孩子：「你穿睡衣去上學，會被同學笑啦！」其實覺得丟臉的只有父母，孩子絲毫不在意。要是孩子真的覺得丟臉，自然就會打消穿睡衣上學的念頭。父母應該思考的不是對錯問題，而是喜好和價值觀的差異。
如果擔心孩子沒有進步，不妨試著找出孩子今天比昨天表現更好的地方，或許心境上就會有所轉變。一開始，可能看不出孩子有什麼太大的改變，但只要認真觀察，一定能找到孩子表現變得更好的地方。如果還是找不到，可以拉長時間單位，以一週為間距，找出孩子比上星期更進步的地方。或者以一個月或一年為單位，像是明顯比以前懂事、不像以前那麼無理取鬧、不像以前那麼固執……，相信一定能看見孩子的進步。
原本不敢和朋友說話的孩子，願意主動和朋友打招呼，就表示孩子已經勇敢跨出一大步。即使不敢和朋友打招呼，但至少會看著朋友的眼睛微笑，這也算是有進步。即使只是和朋友相處時，表情看起來比較輕鬆，也是很大的轉變。
雖然步調緩慢，但越來越進步有時候，並不是孩子沒有進步，只是父母沒看見而已。唯有用心尋找，才能從細微之處看見孩子的轉變。
看見孩子的改變越多，就能減少父母內心的不安。那是因為知道孩子並沒有落後於別人，而且正在持續前進。此外，當父母看見孩子的改變，孩子也能看見自己的成長與進步。
「你之前還很抗拒去幼稚園上課，但今天很勇敢耶！」試著把你的觀察告訴孩子，嘉許孩子的轉變。孩子就能獲得勇氣，更努力學習調適自己的敏感特質，也會慢慢愛上這樣的自己。
最後，我會建議父母留一些時間給自己。當身心疲憊時，也會容易變得煩躁。唯有身心保有餘裕，才能從容以對。
即使很短暫，也請暫時離開孩子身邊，擁有一段只屬於自己的時間，可以從事興趣活動或散步。如果連這樣的時間也不允許，哪怕只有十分鐘也好，泡杯喜歡的茶，聆聽輕快的歌曲或眺望蔚藍的天空，沉浸在茶香中。
為了能保有一小段只屬於父母自己的時間，不要猶豫向旁人請求協助，可以拜託家人、親戚或值得信任的鄰居幫忙。或者也可以利用政府提供的臨時托育服務，讓自己稍微喘口氣。當父母能擁有只屬於自己的片刻時光，才能放鬆心情，成為溫柔的父母。
本文摘選自《看見孩子的高敏感天賦》，采實出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58160
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