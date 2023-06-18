今日最健康／粽子先別戰南北！吃一顆熱量秒破表：跑10公里才消耗
端午節連假即將到來，過節食吃些應景的粽子絕對是端午節必備行程，但營養師提醒，無論是南部粽還是北部粽，一顆粽子熱量大約落在300至500卡之間，吃一顆等於要跑步10公里才能消耗，若是正在減肥或做體重管理的民眾，建議一餐最多吃一顆粽子即可，才不會導致身體過度負擔。
記者張志浩/綜合報導
榮新診所營養師李婉萍指出，一般一顆粽子熱量大概在300至500卡之間，若透過種類來細分，常見的「南部粽」和「北部粽」一顆都是500卡、「素粽」450卡、「豆沙鹼粽」380卡、「水晶粽」160卡，若將平常飲食的對照組搬出，一個雞腿便當大約600卡，所以怕胖的人記得一餐一顆粽子就好。
李婉萍說明，許多人覺得南部粽「用煮的」，相較於北部粽「用炒的」，對身體負擔較小，但其實兩者熱量落差並不大，都在500卡上下，南部粽熱量沒有比較低，因為「餡料會額外加油炒」，比起分南北，比較粽子本身的「重量」才是關鍵。
李婉萍補充，素粽雖然少了肥肉，但因為其內含的花生也是油脂，熱量也有450卡。鹼粽則有分口味，例如豆沙鹼粽有380卡，若吃鹼粽時喜歡搭配糖，熱量就得再往上加。此外，水晶粽雖然體積小，但一顆就有160卡，相當半碗飯的熱量，一不小心吃個幾顆就容易熱量破表，食用上一定要做好熱量控管。