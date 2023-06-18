美國挺台動作不斷 北卡州議會通過友台聲明

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亞特蘭大辦事處處處長王翼龍也首度獲喬治亞州及阿拉巴馬州邀請在參議會演講，強調台美夥伴關係重要性，鼓勵議員加入台灣連線。本次北卡羅萊納州州議會為表重視，特別邀請王處長到議場觀禮，並獲唱名及全體議員起立鼓掌歡迎。
亞特蘭大辦事處提到，為了拓展美東南區域政要對我認識及支持，王翼龍陸續在各州州議會辦理「台美關係座談會」，與台灣連線成員及其他議員們深入交流台美關係，如分享「選擇美國」（SelectUSA）台灣電動車分團考察南北卡州成果及新聞報導，鼓勵各州政府赴台設立貿易辦事處，與我電動車產業共創商機；說明阿拉巴馬州、肯塔基州及南卡羅萊納州與我簽署教育合作備忘錄成果，推動與我華語文等合作；介紹台灣風土民情及小吃美食，鼓勵赴台觀光旅遊，並呼籲正視中國威權及武力擴張對全球民主及台灣的威脅，共同維護區域和平與穩定。
亞特蘭大辦事處表示，作為電動車產業重鎮的北卡，在本次友台聲明案中特別點出台積電到杜克大學舉辦徵才活動，盼推進北卡和台灣在高科技及電動車產業合作，也指出北卡第一間台灣華語文學習中心在首府洛麗（Raleigh）揭幕成立，開設華語課程並辦理許多趣味文化活動，並力挺台灣有意義參與「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及加入「印太經濟架構」（IPEF）等。