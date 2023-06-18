亞曼達拜恩斯才從精神病院出院！又遭警方拘留 未婚夫爆她悄停藥
37歲的好萊塢甜美女星亞曼達拜恩斯（Amanda Bynes）是童星出身，還曾當過兒童節目主持人，她因為演出《足球尤物》、《破處女王》走紅，沒想到卻在事業巔峰之際，出現精神問題，宣布息影。雖然息影了，但亞曼達拜恩斯卻時常因為脫序行為登上媒體版面，日前因為赤身在街頭遊蕩，被送到精神病院休養，最近出院後，則是再度被警方拘留。亞曼達拜恩斯的未婚夫則是爆料，她已經偷偷停藥了。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，執法人員透露在星期六（當地時間）早上接到一名婦女的遇險電話，接到報案後警方隨即趕往現場，而這名婦女就是亞曼達拜恩斯，她被帶到警察局後，隨即遭拘留，警局裡專業的醫療單位準備對她進行嚴密的檢查評估，判斷她是否需要進一步的治療。
目擊者指出，亞曼達拜恩斯接受警察調查時的互動都很鎮定，但警察處理她的事情卻很苦惱。該報導提到，目前尚未確定亞曼達拜恩斯是從自家被帶離，還是在街道上被發現的，以及亞曼達拜恩斯是否最終會被送往醫院進行全面拘留，或者已經被釋放，都尚且不清楚。
這不是亞曼達拜恩斯第一次出狀況，這是近幾個月來她二度出現心理健康問題，今年3月時，她被發現全裸在洛杉磯街頭閒逛，遭逮捕後被關押在精神病院，據悉，亞曼達拜恩斯已經出院，不過她的狀況並沒有穩定下來，尤其是最近她似乎陷入低潮中，雖然她有落實服用藥物與治療，但狀況依舊不好，與亞曼達拜恩斯分分合合的未婚夫保羅（Paul Michael）透露，其實亞曼達已經停藥了，「她很狂野。」