MeToo公審最冤！「情歌王子」李聖傑遭誣未婚生子 星途慘跌谷底
台灣#MeToo風波延燒，不少受害者站出指控多年前性騷案例，讓被害者付出代價。然而性騷擾通常沒有實質證據，不少人也質疑沒有證據的指控，是否能達到公平正義呢？論壇PTT以「情歌王子」李聖傑舉例，「李聖傑當年被誣陷有多慘？」
記者薛羽彤/綜合報導
網友在PTT上發文表示，當年李聖傑以一首〈痴心絕對〉走紅，2013年卻被爆出「未婚生子」，他遭懷孕的蔡小姐指控「射後不理」，當年不管李聖傑如何否認，輿論壓力加上形象受創，讓他的演藝之路大受打擊，之後孩子出生後驗DNA終於還李聖傑清白，即便有拿到賠償金，但星途也被毀於一旦。李聖傑一事讓原PO感嘆，名人遇到性誣告有證據的，都能受到不小影響，更何況的是沒證據的，該如何是好？
李聖傑以歌曲〈痴心絕對〉、〈手放開〉、〈眼底星空〉走紅，奠定他在歌壇「情歌王子」的封號。2013年李聖傑被前女友蔡小姐爆料「未婚生子」，李聖傑表示對方威脅他支付現金1200萬，不然就公開私生子一事。事後證實小孩並非李聖傑的，「經過這幾天的沉澱和查證才知道，原來這一切是騙局，小孩不是我的！」最後李聖傑獲賠224萬元，但形象已大受影響，演藝事業卻無法得到應有的賠償。
※【NOWnews 今日新聞
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