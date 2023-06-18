荔枝保鮮只會丟冰箱？「3招秘訣」可放1個月 婆媽狂讚：有夠實用
夏季來臨，荔枝、芒果和西瓜等水果的盛產季也到了，吃下它們總能讓人忘卻高溫帶來的不適感，不過水果很難一時間就通通吃光，後續保鮮的動作更是令人頭痛，對此農糧署也分享「荔枝」保存的3招技巧，最久甚至能讓荔枝存放1個月，方法曝光後眾多網友也大喊實用，民眾在家中不妨能把荔枝放入冰箱前試試。
記者張志浩/綜合報導
農糧署指出，新鮮的荔枝在採收2至3天後，果皮容易失水，產生硬化及褐化，因此民眾在購買後，應該要視「用途」和「食用頻率」，分別做不同的保鮮動作，主要以「整束冷藏」或「個別泡鹽水冷藏」保存為主，若想製作為甜點或荔枝飲品，也可以去殼去籽後冷凍保存，最長可保鮮約1個月。
🟡荔枝保存實用技巧
📍冷藏：先將荔枝噴上水，再用白報紙包裹，並放入塑膠袋中綁緊放入冷藏，可保鮮3至5天。
📍泡鹽水冷藏：先剪下荔枝，保留一點蒂頭再放入鹽水中，浸泡5分鐘後瀝乾，最後放入保鮮袋放入冷藏，可保鮮7至10天。
📍冷凍：將荔枝剝殼去籽後，放入保鮮盒中並存放在冷凍庫，可保鮮1個月。
農糧署表示，荔枝富含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養成分，但荔枝屬於「高升糖指數」的水果，平時應避免空腹食用，有需要控制醣份的民眾，更是要諮詢醫生意見並酌量食用；此外，家事達人陳映如也分享，荔枝可以用水淋濕並瀝乾，並將紙巾沾濕後稍微擰乾，用微濕的紙巾包覆荔枝，外層再包一層紙，最後把包好的荔枝放入保鮮袋中，冷藏保存，而荔枝蒂頭要用剪的，不要用拔的，就能讓荔枝維持新鮮。