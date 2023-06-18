羊曉東辭職稱鬧劇一場　林祈烽：扭曲硬拗、欠被害人一個道歉

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林祈烽同時代受害者發表聲明，內容如下：
羊曉東辭職和控告民代都沒有辦法代表他的清白，今天是誰毫無尺度下限的性騷擾自己的女下屬？如果羊曉東和寶成企業都認為你們是清白的，羊曉東為什麼要辭職？你不覺得你欠被害人一個真誠的道歉嗎？
很遺憾看到你辭職後竟然還發出這種聲明，性騷擾案對受害者來說，是心中一輩子的陰影，是那種半夜都會被驚醒的傷痛和悔恨，為什麼你羊曉東竟然會把這麼重大的事講成是一齣鬧劇？這代表你就是那種不尊重女性、不把性騷擾女員工當成是一件嚴肅和嚴重的大事，把性騷擾案講成是鬧劇？受害人罵你無恥、下流、卑鄙和齷齪都是剛好而已！
一個性騷擾慣犯，本來就應該離開職場，這也能避免更多的女員工受害。台灣是民主社會，性騷擾案件不會空穴來風，更不會無中生有，在多名受害人證、物證和影像具體指控下，曾擔任過媒體記者和政府部門、企業主管的你，選擇以扭曲硬拗的方式，意圖形塑自己是被勒索的對象，我們全體的受害者要提醒你，這些被你酒後、在辦公室內、計程車上性騷擾的女員工，才是真正的受害者！
絕對沒有人會想毀滅寶成企業的公司形象，到目前為止，嚴重毀滅寶成企業形象的人，就是寶成的管理階層和你羊曉東這種藉勢藉端性騷擾女員工，事後又不肯認錯道歉的慣犯，你們才是造成今天這場風波最大的元凶！
今天羊曉東被迫辭職，但他沒有真心面對自己的錯誤，不但不認為對女性同仁不當的行為是性騷擾，至始至今都沒有對任何一位受害人表達歉意，也不承認派同仁到議會拍偷跟監，更沒有對台中市議會的不當行徑表示道歉，他的下屬因偷拍事件而吃上官司，他有對該名員工說過道歉嗎？
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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