TVBS總統大選民調！柯文哲33%首度登頂　50至59歲也直逼賴清德

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在交叉分析方面，年齡層支持者分布部分，柯文哲持續在40歲以下橫掃，20至29歲中支持度來到58%，相較前次增加15個百分點，賴清德與侯友宜在這年齡段僅分別拿到17%和12%；30至39歲選民中，柯文哲支持度也上升近兩成至55%，賴清德維持28%，侯友宜則減少7個百分點，為12%；40至49歲對柯文哲支持度增為36%，賴清德也增加為29%，侯友宜支持度則減少6個百分點至23%。
值得注意的是，柯文哲在50-59歲民眾的支持度也相較前次增加一成，來到27%，僅追在賴清德的29%後，60歲以上部分仍有賴清德以38%支持度領先，柯文哲雖仍居末，支持度已稍漲至13%。
大學及研究所民眾對柯文哲支持度增加一成以上，至五成上下，賴清德維持兩成五左右，侯友宜則降至兩成以下，侯友宜在高學歷支持度下滑，是否與政大演講表現有關，值得注意。
地域部分，柯文哲支持度在桃竹苗以40%支持度領先領先賴清德的30%和侯友宜的24%，值得注意的是，柯文哲在高屏澎地區首度以35%支持度領先賴清德的25%，雲嘉南地區賴清德仍佔優勢，領先侯和柯的26%與25%，中彰投地區，賴清德則與柯文哲呈現糾纏，以34%小幅領先柯文哲的32%。
本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 6 月 14 日至 6 月 16 日晚間 18:30 至 22:00，共接觸 1,237 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 157 位，拒訪率為 12.7%，最後成功訪問有效樣本 1,080 位(市話 542、手機 538)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。
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