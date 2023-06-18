CP查理剛認愛！「親密到一半」緊急喊卡 原因曝光超搞笑
31歲的美國男歌手CP查理（Charlie Puth）於2015年與Wiz Khalifa合作演唱電影《玩命關頭7》的片尾曲〈See You Again〉走紅，去年10月大方認愛青梅竹馬Brooke Sansone，時常在社群媒體上放閃曬恩愛。CP查理近來受訪時分享，他曾經「親密」到一半時喊卡，原因是歌曲靈感突然在腦海浮現。
記者吳雨婕/綜合報導
CP查理接受雜誌《Interview》訪問時提到，去年他為新專輯歌曲〈Marks On My Neck〉創作旋律時，他正與女友「親密互動」中，沒想到靈感突然乍現，讓他不得不突然喊卡，CP查理形容：「我在『演出』進行到一半時，寫了這首歌，也許我應該更專注於『表演』，但旋律突然出現在我的腦海裡，我只好停下錄了一段簡短的語音筆記，接著不得不重新回到『表演』中。」
CP查理也坦言很喜歡裸體，「我真的一直都很喜歡裸體，我會小心選擇我的措辭，因為我不想被誤會。」他強調，並不是被自己的外表迷住，而是自認長得不醜，「所以有時候我會看著鏡子裡的自己，然後說『我真的有一個漂亮的屁股』。」
CP查理反問，「喜歡你的特別之處有什麼錯？」他自豪表示，他的手臂很長、手也很大，這可能就是他能夠彈鋼琴的原因，「即使是今天，我醒來時全身赤裸地看著自己，並欣賞自己的身體還是很有趣的。」