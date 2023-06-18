遭控誘導學生發展感情　台大前教師李明璁：辭去教職不再任教

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這名女學生表示，她花了很多時間自我療癒，才重建對人性的信任。她不期待李明璁的道歉，只想紀錄曾經發生的歷史，讓其他女性自行判斷。
台大社會系昨天表示，已於16日收到前教師李明璁任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已交由台大性平會處理。
台大社會系聲明提到，相關人士如需協助，包括向台大性平會申訴或提出調查申請，社會系將盡一切努力提供支持和協助。學生也可透過信任的教職員工聯繫，系方會在保障權益與隱私的原則上盡力協助。
李明璁今天在臉書回應，「對於因我感情關係處理不當而受傷的朋友，十多年來我一直感到抱歉，也一直抱著悔改之心警惕活著。如今再次悔過雖仍難彌補過去的傷害，但願公開致歉與大眾公評，能稍寬慰傷者之痛。」
他澄清，自己從無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，亦不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。基於深切反省也回應大眾疑慮，會辭去目前所有教職且未來將不再任教。本人也願意配合一切性平相關調查。「最後也對於長年支持與信任我的朋友，同樣致歉。」
李明璁為英國劍橋大學國王學院社會人類學博士、曾於台大社會學系任教十餘年、現為北藝大通識教育中心與電影創作學系兼任教師、實踐大學建築設計學系客座教師，創立探照文化，專注文化研究、出版與各類內容產製，策展過許多大型藝文活動，並多次擔任總統文化獎、台北國際書展大獎等評審，其主持的公視節目《我在市場待了一整天》獲得第55屆金鐘獎生活風格節目獎及年度節目創新獎。
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