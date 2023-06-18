民調支持度輸柯10個百分點！侯友宜：堅定選舉節奏跟步調

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國民黨立委參選人羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引發各界討論棄保議題，而根據TVBS最新民調顯示，侯友宜的支持度與柯文哲差距達10個百分點。侯友宜在接受媒體訪問時表示，面對所有的民調，他都給予尊重跟參考，會堅定自己的選舉節奏跟步調。
由於侯友宜日前赴政治大學參與「政治進入大學PLUS」活動，卻遭學生批評「答非所問」及「跳針」，侯友宜明天將參加台大政治系學會舉辦的「校園總統馬拉松論壇」，引發關注。
侯友宜表示，相當重視跟學生的座談會，他會直接面對學生的問題，尤其學生最關心的青年議題，他也希望很清楚的向學生說明跟報告。他認為台灣的未來有青年朋友的參與，國家會更好，這段時間也謝謝同學給他很多機會，可以多了解、認識他如何面對國家未來的挑戰。
至於何時跟前高雄市長韓國瑜見面，侯友宜僅表示，昨天是韓國瑜的生日，他有跟韓國瑜通電話，祝福生日快樂，也聊到很多好朋友都非常關心兩人的近況。
針對中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧宣布將在福建建設「兩岸融合發展示範區」，侯友宜指出，希望以平等尊嚴友善的方式，促進兩岸對話與交流，讓兩岸建構互信的基礎，帶動兩岸和平發展。（編輯：林淑媛）1120618