馬辣「吃到飽火鍋」新店開幕送九孔鮑 王品「初瓦」4人同行75折
馬辣集團進軍新竹，六月初才在新竹市東區開設「夯下去新潮和牛燒肉」燒烤吃到飽，月中再於同地點樓上開幕「涮樂和牛鍋物」火鍋吃到飽，祭出「北海道生食級干貝」、「九孔鮑魚」、「大帆立貝」等免費送菜優惠；王品「初瓦」韓式料理則插旗台中台灣大道，試營運期間4人同行消費滿2500元現打75折。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣「涮樂和牛鍋物」首推北海道日高昆布鍋物，搭配以老字號「信成製油廠」黑麻油爆炒石頭鍋的鴛鴦鍋湯底，涮入美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛等冷藏濕式熟成原肉共12種肉品，及魚蝦、透抽和東石蛤蜊等4種海鮮，與約60種新鮮時蔬、小農瓜果、手工鍋物的自助吧無限享用，還有美國見島和牛搭配義大利Urbani黑松露，現點現做的「炙燒松露和牛握壽司」可以吃。每人開鍋只要449元起就能吃到飽！
「涮樂和牛鍋物」新竹經國店以溫潤木作、紅色格柵與大量和風畫作，設計出日式新穎又溫馨的用餐環境，佔地上百坪還有附設免費停車場，超方便。現在試營運期間給出Google五星好評即贈「北海道生食級干貝」；當月壽星提前至少1日訂位，即贈「九孔鮑魚」；加入官方line@好友免費贈送「大帆立貝」加菜；在官方FB/IG指定貼文留言＋分享還有機會抽中同行免費餐券。
另外，王品「初瓦」韓式料理總算要開第2家門店！進軍台中台灣大道精華區，打造150坪兩層樓獨棟門店、設有140個座位，主打道地韓味「初瓦嘿唷泡菜鍋」、「原汁韓味烤肉」、「超夯半半炸雞」等菜色，即日起至6月28日試營運期間，推出4人同行消費滿2500元現打75折優惠，並於6月30日正式開幕。