廣末涼子老公開記者會哭了！他不會放棄老婆 護妻卻爆脫序言論
日本女星廣末涼子承認跟「sio」的主廚鳥羽周作發生婚外情，廣末涼子為此宣布無期限停工謝罪，她的老公Candle JUNE也成了媒體、網友關注的焦點，Candle JUNE表示受不了外界騷擾，今（18）日一早決定開記者會，想對外界的不實解讀做澄清，並表示：「廣末涼子從來都沒有放棄育兒！」
記者陳雅蘭/綜合報導
日本媒體透露，Candle JUNE一早在沒有任何人的協助下，通知媒體要開記者會，因為這段期間各家媒體一直到他家裡、店裡、公司採訪，已嚴重造成周邊居民困擾，所以決定與大家面對面交談，「不過這次的記者會結束後，我不會再回應任何關於我私生活相關的問題」。
Candle JUNE未借助任何人的幫忙，親自一一接待媒體，表示這段期間很多事情被過分解讀，為了避免「不存在的事情發生」，才把大家聚集在一起，他也呼籲記者聽完再走，如果聽到想要報導的重點後，只剪部分報導，「若你們不能聽到最後，那我希望你們現在就走。」Candle JUNE更要求提問記者上前坐在他旁邊的位置，面對面好好提問。
記者會開始後，Candle JUN先是鞠躬10秒，接著落淚表示「廣末涼子從來都沒有放棄育兒」，雖然被背叛，但廣末涼子對他來說還是很棒的老婆，也是孩子的優秀母親，在親友眼裡更是最棒的女性，不過外遇的錯誤示範是事實，所以Candle JUN為此向大家道歉，並透露這段期間收到許多網友恐嚇，他願意原諒大家，不去多做追究。
Candle JUNE記者會中途，不斷為廣末涼子辯解，認為老婆很早就踏入演藝圈，因此從小累積過大的壓力無處釋放，所以乖巧的內心才會崩壞。雖然他數度護妻，但也多次離題討論戰爭、核武、戰國時代等事情，讓收看網友十分納悶。