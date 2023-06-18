人物／李明璁曾發起野草莓學運抗議陳雲林　林飛帆陳為廷響應跟進

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但李明璁沒閒著，他改到台北藝術大學開課，跟畢業學生一起開文化公司，還擔任公視創新紀實節目《我在市場待了一整天》的主持人，跟著拍攝團隊深入八個台灣傳統市場。2020年的第55屆金鐘獎，《市場》榮獲生活風格節目獎等在內的3項大獎，但製作人劉志雄與李明璁最後一次得獎時一同發表感言，合計長達5分鐘，結果害金鐘獎嚴重超時，李明璁事後道歉。
長期在社會系任教，李明璁對公眾事務也積極參與。2008年，當時的中國海協會長陳雲林來台，李明璁就曾透過台大PTT網路串連學生，發起野草莓學運，在全台各地校園靜坐抗議。結果李明璁被依違反《集會遊行法》起訴，經過多年官司，後來李明璁被判無罪確定。
值得一提的是，野草莓的許多成員，後來再繼續發起太陽花學運。不過尷尬的是，陳為廷成名後也被爆會對女性襲胸，林飛帆在今年這波#MeToo浪潮中，也因在民進黨內擔任副祕書長督導不周，參選立委2周後宣布退選。
李明璁生性浪漫，是許多文青學子的偶像老師，而他與女學生之間也常因為過從甚密，引發爭議，有網友這次就留言痛罵，李明璁的事流傳已久，早就是公開的秘密，台大社會系也太遲鈍。
一名10多年前曾上過李明璁的課的人士說，李明璁說話很有魅力，作風浪漫、常有許多與眾不同的創意與想法，學生很容易被他吸引，如果女學生把持不住，自然就會發生師生戀。另一名認識李明璁20多年的藝文圈人士則說，之前就曾提醒李明璁，注意與女學生之間的分際，現在過了10多年終於引爆，該來的、該負責的，終究還是要負責。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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