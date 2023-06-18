人物／史上首遭罷免立委！陳柏惟曾肇逃、再爆性騷　重回國會無望

人物／李明璁曾發起野草莓學運抗議陳雲林　林飛帆陳為廷響應跟進

▲ 李明璁遭控誘導女學生發展私人感情，他宣布會辭去所有教職且未來將不再任教。翻攝李明璁臉書
▲ 李明璁遭控誘導女學生發展私人感情，他宣布會辭去所有教職且未來將不再任教。翻攝李明璁臉書

記者何哲欣／台北報導

一名女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指控曾任台大社會系助理教授的李明璁涉嫌誘導女學生發展私人感情。李明璁在臉書致歉，但強調從未利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，但為回應大眾疑慮，將辭去目前所有教職且未來將不再任教。李明璁曾發起野草莓學運，當時的許多學生都響應，例如林飛帆、陳為廷，這些學生後來都成了太陽花學運的重要幹部。

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李明璁的專長是大眾文化研究，因談話風趣，在學校開課總是吸引滿滿學生到場。他拿過三次優良教師，但在台大待了11年，2016年他要升等副教授時，卻被校方認定，升等的代表作與他的博士論文高度雷同，「有違學術誠信」，他最終離開台大。

但李明璁沒閒著，他改到台北藝術大學開課，跟畢業學生一起開文化公司，還擔任公視創新紀實節目《我在市場待了一整天》的主持人，跟著拍攝團隊深入八個台灣傳統市場。2020年的第55屆金鐘獎，《市場》榮獲生活風格節目獎等在內的3項大獎，但製作人劉志雄與李明璁最後一次得獎時一同發表感言，合計長達5分鐘，結果害金鐘獎嚴重超時，李明璁事後道歉。

長期在社會系任教，李明璁對公眾事務也積極參與。2008年，當時的中國海協會長陳雲林來台，李明璁就曾透過台大PTT網路串連學生，發起野草莓學運，在全台各地校園靜坐抗議。結果李明璁被依違反《集會遊行法》起訴，經過多年官司，後來李明璁被判無罪確定。

值得一提的是，野草莓的許多成員，後來再繼續發起太陽花學運。不過尷尬的是，陳為廷成名後也被爆會對女性襲胸，林飛帆在今年這波#MeToo浪潮中，也因在民進黨內擔任副祕書長督導不周，參選立委2周後宣布退選。

李明璁生性浪漫，是許多文青學子的偶像老師，而他與女學生之間也常因為過從甚密，引發爭議，有網友這次就留言痛罵，李明璁的事流傳已久，早就是公開的秘密，台大社會系也太遲鈍。

一名10多年前曾上過李明璁的課的人士說，李明璁說話很有魅力，作風浪漫、常有許多與眾不同的創意與想法，學生很容易被他吸引，如果女學生把持不住，自然就會發生師生戀。另一名認識李明璁20多年的藝文圈人士則說，之前就曾提醒李明璁，注意與女學生之間的分際，現在過了10多年終於引爆，該來的、該負責的，終究還是要負責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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