蒸汽火車成結婚禮車！香港鐵道作家包「台鐵列車」辦婚禮

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台鐵局表示，由於台鐵R20型柴電機車，跟香港九廣鐵路的G12型柴電機車同型，因此租用R20型柴油機車牽引5節莒光號車廂，並加掛1節客廳車，從新左營站到枋野，期間將造訪「2個台鐵路線圖上沒有對外營運的車站」，包括旅客無法下車的枋野車站，及停靠潮州最新的景點「潮州鐵道園區—南方小站」。
該結婚專列邀請50多位台港朋友參加，其中40多名是來自香港的親友，包含港鐵同事，台鐵局加碼將這班結婚專列附掛35PC32701客廳車，車內設有客室、吧台餐室、會客廳、以及全國軌道界獨一無二的車廂瞭望台，讓香港親友也能展望南台灣的美麗風光，留下難忘的體驗及回憶。
台鐵局指出，該結婚專列今天10點2分由新左營站出發時，新郎、新娘在新左營站將50年前的藤圈路牌，交給值乘司機員，象徵是啟程開往到達幸褔。專列在高雄站邀請在高雄車站退休的陳建名上車，係緣於3年前陳建名在月台工作，知道蕭潔恒是港鐵站員後，很熱情地介紹車站運作，服務熱誠令人留下深刻印象，也體驗到台鐵同仁的熱情及多元共融。
台鐵局提到，該專列在九曲堂站特別停留10分鐘，以見證高雄鐵路地下化後，往南走的第一個露天車站，香港親友並同在月台拍照留念。潮州最新的景點「潮州鐵道園區」除了有特色的鐵道文物展區，還有戶外寬廣的庭園設計，是非常適合舉辦婚禮的地方。
台鐵局長杜微今天在巡視南區TPASS建置之餘，以神秘嘉賓方式驚喜現身「潮州鐵道園區」結婚典禮現場，贈以台鐵文創產品「愛情文鎮」，見證這對美好因緣，並祝褔新人「永浴愛河、早生貴子」。杜微表示，非常感謝新人為香港親友設計的台鐵專列行程，讓賓客們能體驗台灣鐵道觀光之美，也讓這對佳偶在人生旅程中永留回憶。