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雷／《金師傅3》結局收視破16%！神祕女星回歸　柳演錫喊：好想妳

▲《浪漫醫生金師傅3》播出大結局，收視突破16.8%創新高。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》播出大結局，收視突破16.8%創新高。（圖 ／翻攝自SBS IG）

記者江芷稜/綜合報導

醫療韓劇《浪漫醫生金師傅3》昨（17）日播出第16集精彩大結局，儘管受到強敵《車貞淑醫生》威脅，最終集依舊開出亮眼收視率，在全國平均收視衝破16.8%，刷新當季最高紀錄，還有神祕角色出現留下懸念，預告第四季迎來驚喜！而飾演主角的演員安孝燮與李聖經承諾收視公約，只要收視率破15%就跳情侶舞蹈，如今大結局收視率出爐，粉絲開始引頸期盼這對螢幕CP的精采表現。

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以下有雷~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲《浪漫醫生金師傅3》陷入大火危機，送來大批傷員，金師傅緊急下疏散令。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》陷入大火危機，送來大批傷員，金師傅緊急下疏散令。（圖 ／翻攝自SBS IG）
《浪漫醫生》每季劇情緊湊刺激，緊抓住觀眾的心，第三季更是充滿起伏，安孝燮飾演的「徐宇鎮」左手受傷，仍在持續復健，與李聖經飾演的「車恩彩」感情遭到母親反對，戀情陷入危機，柳演錫飾演的金師傅大弟子「姜東柱」驚喜回歸，擔任外傷中心代理主任，卻無法拉攏醫護人心，醫院面臨群心渙散、預算卡關的存亡之際，又迎來森林大火的襲擊，險讓眾人努力付之一炬，逼出不少觀眾的眼淚。

▲《浪漫醫生金師傅3》有情人終成眷屬，安孝燮與李聖經兩人修成正果。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》有情人終成眷屬，安孝燮與李聖經兩人修成正果。（圖 ／翻攝自SBS IG）
韓石圭飾演的「金師傅」在全員疏散時，突然消失在醫院裡生死未卜，讓影迷相當揪心，所幸在護士長心有靈犀，快速發現金師傅的行蹤，才讓所有人放下心中大石，在森林火海即將侵襲醫院時，天空突然下起及時雨，順利控制住火勢解除危機，所有醫護人員淋著雨感動不已，分不清臉上是雨還是淚水。

▲《浪漫醫生金師傅3》安孝燮（左）與柳演錫（右）飾演的徐宇鎮、姜東柱放下成見，一起拯救傷者。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》安孝燮（左）與柳演錫（右）飾演的徐宇鎮、姜東柱放下成見，一起拯救傷者。（圖 ／翻攝自SBS IG）
經過千辛萬苦，議員不再從中作梗，外傷中心預算終於過關，而金師傅歷經手傷後，終於努力湊齊理想中的完美醫療團隊，看著師徒大集合滿意地露出笑容。主角們有情人終成眷屬，徐宇鎮以求婚戒指套牢車恩彩，順利抱得美人歸，吻戲閃到不行；金旻載飾演的「朴恩卓」與蘇珠妍飾演的「雅凜」解開心結，決定不再分手。

▲《浪漫醫生金師傅3》新人張東華身分曝光，原來他是金師傅大弟子張賢珠的弟弟。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》新人張東華身分曝光，原來他是金師傅大弟子張賢珠的弟弟。（圖 ／翻攝自SBS IG）
新手醫生李新英飾演的「張東華」，真實身分終於揭曉，原來他是金師傅昔日學生張賢珠的弟弟，為了彌補父母遺憾，決定走上從醫之路，金師傅也將本來要送給賢珠的手術刀送給張東華，讓張東華感動不已，宣布要繼續留在石垣輪訓4個月，所有角色都有了完美結局。

▲《浪漫醫生金師傅3》結局出現神祕女子，疑似預告第四季徐玄振的回歸。（圖 ／翻攝自SBS IG）
▲《浪漫醫生金師傅3》結局出現神祕女子，疑似預告第四季徐玄振的回歸。（圖 ／翻攝自SBS IG）
最後彩蛋是姜東柱在電話裡深情告白「什麼時候回來，我好想妳」，隨後出現神祕女性拉著行李，從美國洛杉磯重返石垣醫院，行李條上寫的名字，竟然是《浪漫醫生》首季女主角徐玄振飾演的「尹瑞貞」，預告回歸第四季，讓觀眾忍不住驚聲尖叫，相當期待下一季原班人馬大集合。

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