雷／《金師傅3》結局收視破16%！神祕女星回歸　柳演錫喊：好想妳

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《浪漫醫生》每季劇情緊湊刺激，緊抓住觀眾的心，第三季更是充滿起伏，安孝燮飾演的「徐宇鎮」左手受傷，仍在持續復健，與李聖經飾演的「車恩彩」感情遭到母親反對，戀情陷入危機，柳演錫飾演的金師傅大弟子「姜東柱」驚喜回歸，擔任外傷中心代理主任，卻無法拉攏醫護人心，醫院面臨群心渙散、預算卡關的存亡之際，又迎來森林大火的襲擊，險讓眾人努力付之一炬，逼出不少觀眾的眼淚。
韓石圭飾演的「金師傅」在全員疏散時，突然消失在醫院裡生死未卜，讓影迷相當揪心，所幸在護士長心有靈犀，快速發現金師傅的行蹤，才讓所有人放下心中大石，在森林火海即將侵襲醫院時，天空突然下起及時雨，順利控制住火勢解除危機，所有醫護人員淋著雨感動不已，分不清臉上是雨還是淚水。
經過千辛萬苦，議員不再從中作梗，外傷中心預算終於過關，而金師傅歷經手傷後，終於努力湊齊理想中的完美醫療團隊，看著師徒大集合滿意地露出笑容。主角們有情人終成眷屬，徐宇鎮以求婚戒指套牢車恩彩，順利抱得美人歸，吻戲閃到不行；金旻載飾演的「朴恩卓」與蘇珠妍飾演的「雅凜」解開心結，決定不再分手。
新手醫生李新英飾演的「張東華」，真實身分終於揭曉，原來他是金師傅昔日學生張賢珠的弟弟，為了彌補父母遺憾，決定走上從醫之路，金師傅也將本來要送給賢珠的手術刀送給張東華，讓張東華感動不已，宣布要繼續留在石垣輪訓4個月，所有角色都有了完美結局。
最後彩蛋是姜東柱在電話裡深情告白「什麼時候回來，我好想妳」，隨後出現神祕女性拉著行李，從美國洛杉磯重返石垣醫院，行李條上寫的名字，竟然是《浪漫醫生》首季女主角徐玄振飾演的「尹瑞貞」，預告回歸第四季，讓觀眾忍不住驚聲尖叫，相當期待下一季原班人馬大集合。